Bei Volkswagen läuft es mit Blick auf das Automobilgeschäft schon lange nicht mehr allzu gut. Doch nun gibt es neue Pläne rund um den stark wachsenden Rüstungsbereich. Was Anleger jetzt wissen müssen. Der Rüstungssektor in Europa wächst stark, denn der Bedarf nach Verteidigung ist angesichts der geopolitisch immer entspannteren Lage enorm hoch. Gleichzeitig sieht es in der Automobilbranche nicht allzu rosig aus. In diesem Umfeld könnte sich Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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