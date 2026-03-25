Der britische Chipdesigner Arm sorgt zur Wochenmitte für Aufsehen. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel um rund 13 Prozent zu. Auslöser ist eine strategische Wende, die weit über ein neues Produkt hinausgeht. Anleger reagieren prompt - doch die Details zeigen ein deutlich komplexeres Bild…Arm Holdings sorgt am Mittwoch für einen kräftigen Kurssprung. Vorbörslich geht es für die Aktie des an der Nasdaq gelisteten Unternehmens um rund 13 Prozent nach oben. Auslöser ist die Vorstellung des ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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