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WKN: A2QNWR | ISIN: US8808811074 | Ticker-Symbol: 430
Tradegate
25.03.26 | 16:16
45,800 Euro
+6,51 % +2,800
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
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TERNS PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TERNS PHARMACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
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45,40045,80016:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG231,50+2,66 %
TERNS PHARMACEUTICALS INC45,800+6,51 %
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