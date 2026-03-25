Zug - Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments macht Kasse bei der Übernahme des kalifornischen Krebsspezialisten Terns durch den US-Pharmakonzern Merck: HBM habe seit Februar 2024 insgesamt 19 Millionen Dollar in eine Beteiligung an Terns investiert, teilte das Zuger Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit. «Die Übernahme durch Merck führt nun rund das Dreifache des investierten Kapitals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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