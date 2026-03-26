Verteidigungs-Lieferketten unter Druck: Warum Seltene Erden zum strategischen Engpass werden - und wie St George Mining und REalloys profitieren könnten

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Die zunehmende Intensität moderner Konflikte stellt nicht nur militärische Fähigkeiten auf die Probe, sondern legt auch eine kritische Schwachstelle offen: den Zugang zu wichtigen Rohstoffen. Während Waffenbestände in anhaltenden geopolitischen Spannungen - einschließlich des eskalierenden Iran-Konflikts - schrumpfen, entwickeln sich Seltene Erden (REEs) zu einem entscheidenden Faktor für die Aufrechterhaltung der Verteidigungsproduktion.

Steigender Waffenverbrauch trifft auf fragile Lieferketten

Jüngste militärische Entwicklungen zeigen einen klaren Trend: Die Verbrauchsraten moderner Waffensysteme übersteigen die Produktionskapazitäten. Schätzungen aus dem Verteidigungsbereich zufolge haben im aktuellen Iran-Konflikt bereits Tausende von Angriffen und Raketenstarts stattgefunden, wobei beide Seiten ihre Bestände in rasantem Tempo aufbrauchen. Raketenstarts durch den Iran sind Berichten zufolge seit den frühen Tagen des Konflikts deutlich zurückgegangen, was entweder auf begrenzte Lagerbestände oder Produktionsengpässe hindeutet.

Diese Dynamik ist nicht neu. Ähnliche Muster wurden in der Ukraine beobachtet, wo westliche Staaten Schwierigkeiten hatten, ihre Munitions- und Raketenbestände wieder aufzufüllen. Zunehmend wird jedoch deutlich, dass der Engpass nicht nur in der industriellen Kapazität liegt, sondern auch im Zugang zu kritischen Materialien.

Seltene Erden: das verborgene Rückgrat moderner Waffensysteme

Die Bedeutung Seltener Erden für Verteidigungssysteme wird häufig unterschätzt. Wie die bereitgestellte Grafik zeigt, sind moderne militärische Plattformen stark von diesen Materialien abhängig.

Ein Kampfjet vom Typ F-35 benötigt etwa 418 kg Seltene Erden, die in gelenkten Raketensystemen, Ziel-Lasern und elektrischen Antriebsmotoren eingesetzt werden. Marine-Systeme sind noch anspruchsvoller: Ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse verwendet rund 2.600 kg, vor allem in Radarsystemen, Antriebstechnologien und Raketensteuerung. Ein U-Boot der Virginia-Klasse benötigt sogar bis zu 4.600 kg, was die Komplexität seiner Sonar-, Antriebs- und Waffensysteme widerspiegelt.

Wichtige Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sind essenziell für Permanentmagnete, die in Hochleistungsmotoren, Sensoren und präzisionsgelenkten Waffen eingesetzt werden. Ohne diese Materialien wäre die Produktion moderner Verteidigungsausrüstung erheblich eingeschränkt.

Erschwerend kommt die Konzentration der Lieferketten hinzu: Die Grafik zeigt, dass über 70% der US-Importe Seltener Erden aus China stammen - ein Hinweis auf eine strukturelle Verwundbarkeit westlicher Verteidigungslieferketten.

Strategische Dringlichkeit: Versorgungssicherheit in geopolitischen Spannungen

Mit der Intensivierung militärischer Operationen wird die Notwendigkeit, erschöpfte Bestände wieder aufzufüllen, immer dringlicher. Doch die Ausweitung der Produktion ist nicht einfach. Selbst bei ausreichender Fertigungskapazität können Engpässe bei kritischen Mineralien die Produktion verzögern oder begrenzen.

Daraus ergibt sich ein strategischer Imperativ für Regierungen, ihre Bezugsquellen zu diversifizieren und sichere, inländische oder verbündete Lieferketten für Seltene Erden und andere kritische Materialien aufzubauen.

Die Vereinigten Staaten haben bereits Schritte in diese Richtung unternommen, darunter Partnerschaften mit Unternehmen aus dem privaten Sektor und Initiativen zum Aufbau einer "Mine-zu-Magnet"-Wertschöpfungskette. In diesem Zusammenhang gewinnen neue Produzenten außerhalb Chinas zunehmend an Bedeutung.

St George Mining: Positionierung in einer kritischen Versorgungslücke

Vor diesem Hintergrund positioniert sich St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) als potenzieller Lieferant von Seltenen Erden und Niob für westliche Märkte.

Das Araxá-Projekt des Unternehmens in Brasilien stellt eine bedeutende Ressourcenbasis dar. Laut aktuellem Update umfasst das Projekt eine JORC-konforme Gesamtressource von 70,91 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06% TREO, nachdem die Ressourcenschätzung um 75% erhöht wurde. Besonders hervorzuheben ist das starke Wachstum in den Kategorien "Measured" und "Indicated", was für zukünftige Entwicklungsplanungen relevant ist.

Die Lagerstätte weist zudem geologische Ähnlichkeiten mit etablierten Produzenten wie Lynas und MP Materials auf, was auf Skalierungspotenzial hindeutet. Neben Seltenen Erden enthält das Projekt auch Niob - ein weiteres kritisches Material, das in hochfesten Stählen für militärische Anwendungen verwendet wird.

Downstream-Integration und strategische Ausrichtung auf die USA

Über die Größe der Ressource hinaus treibt St George Partnerschaften im nachgelagerten Bereich voran, die seine Rolle in Verteidigungslieferketten stärken könnten. Das Unternehmen hat eine strategische Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen REalloys (US75606V1017) geschlossen, das über Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium und dem Energieministerium für Hochleistungsmagnete verfügt.

Diese Partnerschaft ist besonders relevant, da sie die vorgelagerte Rohstoffentwicklung mit der nachgelagerten Produktion von Magnetmaterialien verknüpft - ein entscheidender Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Verarbeitungskapazitäten.

Parallel dazu ist St George an der brasilianischen MagBras-Initiative beteiligt, die auf den Aufbau einer inländischen Produktionsanlage für Seltene-Erden-Magnete abzielt. Erste Pilotanlagenarbeiten sollen Reinheiten von bis zu 99% bei Seltene-Erden-Oxalaten sowie Rückgewinnungsraten von 86% erreicht haben, was Fortschritte in der Verarbeitungstechnologie zeigt.

Fazit: Ressourcensicherheit als Verteidigungspriorität

Die Schnittstelle zwischen geopolitischen Konflikten und Ressourcenknappheit verändert die Investitionsnarrative im Verteidigungs- und Bergbausektor. Während Waffenbestände schrumpfen und die Produktion hochgefahren wird, wird der Zugang zu Seltenen Erden zu einer strategischen Priorität.

Unternehmen wie St George Mining positionieren sich, um diese Lücke zu schließen, indem sie umfangreiche Ressourcen und neue Partnerschaften mit westlichen Lieferketten nutzen. Dennoch bestehen weiterhin Umsetzungsrisiken, insbesondere beim Übergang von der Exploration zur Produktion.

Für Investoren stellt sich die zentrale Frage, ob das aktuelle geopolitische Umfeld die Entwicklung alternativer Bezugsquellen beschleunigen wird - und ob es aufstrebenden Akteuren gelingt, ihr Ressourcenpotenzial in operative Realität umzusetzen.

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Quellen:

https://www.bbc.com/news/articles/cdxzzqe82d2o

https://elements.visualcapitalist.com/visualizing-how-rare-earths-power-u-s-defense/

https://stgm.com.au/pdf/d5d14a5f-f1dd-45ad-8a63-f3a6ab09a634/Petra-Capital-Research-Coverage.pdf?Platform=ListPage

https://www.aapconsulting.dev/post/europe-critical-minerals-defence-supply-chains

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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