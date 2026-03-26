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EDAG Group: Marktunsicherheiten und verzögerte Auftragsvergabe prägten Geschäftsjahr 2025 - beschleunigte Umsetzung strategischer Maßnahmen für nachhaltiges Wachstum sowie Wettbewerbsfähigkeit



26.03.2026 / 07:05 CET/CEST

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EDAG Engineering Group AG: Marktunsicherheiten und verzögerte Auftragsvergabe prägten Geschäftsjahr 2025 - beschleunigte Umsetzung strategischer Maßnahmen für nachhaltiges Wachstum sowie Wettbewerbsfähigkeit Umsatz bei 714,0 Mio. EUR und bereinigtes EBIT bei - 12,9 Mio. EUR

Einsparpotenzial von rund 90 Mio. EUR jährlich

Wachstum in Industrie und Defence um 21 % auf rund 100 Mio. EUR

Arbon, 26. März 2026 - Die EDAG Engineering Group AG, einer der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Berichtsjahr war von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld in der Automobilindustrie, geopolitischen Unsicherheiten sowie einer spürbaren Investitionszurückhaltung vieler Kunden geprägt. Der Auftragseingang der EDAG Group belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf rund 688 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Konzernumsatzerlöse gingen um 13 Prozent auf 714,0 Mio. EUR zurück. Auf alle drei Segmente wirkten insbesondere Projektverschiebungen und reduzierte Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen großer OEMs und Systemlieferanten belastend. Die schwächere Nachfrage aus der Mobilitätsindustrie konnte nur teilweise durch Projekte in anderen Industrien kompensiert werden. Gleichzeitig bestätigte sich die strategische Bedeutung der Diversifikation: Der Umsatz mit Kunden außerhalb der Mobilitätsindustrie wuchs gegenüber dem Vorjahr um rund 21 Prozent auf rund 100 Mio. EUR. Besonders der Defence-Sektor zeigte auch 2025 eine hohe Investitionsbereitschaft und attraktive mittel- bis langfristige Wachstumsperspektiven. Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung belasten Jahresergebnis Das bereinigte Konzern-EBIT lag im Geschäftsjahr 2025 bei -12,9 Mio. EUR, was einer bereinigten EBIT-Marge von -1,8 Prozent entspricht. Das Jahresergebnis belief sich auf -43,7 Mio. EUR. In den Segmenten Vehicle Engineering und Electrics/Electronics war der Ergebnisrückgang ursächlich auf einen Umsatzrückgang bzw. Unterauslastung im Mobility Bereich zurückzuführen. Während das bereinigte EBIT bei Production Solutions insbesondere durch ein Großprojekt mit einer Wertberichtigung in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR deutlich belastet wurde, konnte das größte Segment Vehicle Engineering trotz geringerer Auslastung einen positiven EBIT-Beitrag erwirtschaften. Vor dem Hintergrund von Unterauslastung hat die EDAG Group nach 2024 auch in 2025 ein umfassendes Restrukturierungsprogramm zur nachhaltigen Stärkung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt. Die hierfür angefallenen Kosten beliefen sich auf rund 30 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 (Vorjahr: rund 35 Mio. EUR). Parallel wurde dazu der Ausbau der Global-Delivery-Standorte (v.a. in Indien) beschleunigt sowie Ressourcen für stärkeres Wachstum mit Kunden in Auslandsmärkten weiter aufgebaut. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 beschäftigte die EDAG Group weltweit 8.303 Mitarbeitende und damit rund 800 Mitarbeitende weniger als im Vorjahr. Strukturell erwartet die EDAG Group eine jährliche Einsparung in Höhe von rund 90 Mio. EUR aus diesen Maßnahmen. Diversifikation und Innovation für nachhaltiges Wachstum und Ausblick 2026 "Das Geschäftsjahr 2025 war vor allem von den anhaltenden Herausforderungen in der Automobilindustrie und durch unsere ergriffenen Gegenmaßnahmen für eine bessere Auslastung geprägt. Mittelfristig wird sich die konsequente Fortsetzung der strategischen Maßnahmen für Diversifikation, Internationalisierung und Innovation auszahlen und die EDAG Group auf den nachhaltigen Wachstumspfad mit solider Performance zurückführen", führt CEO Harald Keller aus. Die strategische Diversifikation der EDAG Group in weitere Industriezweige, allen voran Defence sowie Medizintechnik, Halbleiter, Chemie und Energie, wird intensiviert und einen wachsenden Beitrag zur geringeren Abhängigkeit von der Mobilitätsindustrie leisten. Mit der gezielten Bündelung der Kompetenzen über die Segmente hinweg konnten zusätzliche branchenspezifische Leistungsangebote für neu adressierbare Märkte entwickelt werden. Auf der Innovationsagenda steht die weitere Beschleunigung der Entwicklungsprozesse (time-to-market) im Mittelpunkt. Hierbei werden zunehmend skalierbare, KI-gestützte Lösungen eingesetzt. Dies stärkt sowohl die Effizienz von Produkt- als auch von Produktionsentwicklungen. Fortschritte bei "Software Defined Vehicles" lassen sich auch gezielt auf andere Industrien, wie z. B. auf den Defence Bereich übertragen ("Software-Defined Defence"). Als weiterer Innovationsfortschritt steht die Industrial Metaverse Plattform "metys" der EDAG mit einem integrierten "KI-Fabrik"-Ansatz für datengetriebene Anwendungen auch für mittelständische Unternehmen zur Verfügung. Die strategischen Maßnahmen werden zu einer überdurchschnittlichen Ausweitung des Umsatzes im Defence-Sektor und im Industriegeschäft führen, unter Beibehaltung des Fokus auf Kunden der Mobilitätsindustrie mit dauerhaften Beiträgen für Innovation und Skalierbarkeit. Die Mobilitätsindustrie wird auch im Rahmen der Internationalisierung zur Ausweitung des absatzbezogenen Umsatzes außerhalb Deutschlands mit Wachstumsimpulsen in China, Indien und den USA mittelfristig wesentliche Beiträge leisten. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die EDAG Group weiterhin ein anspruchsvolles Marktumfeld. Entsprechend wird von einer Umsatzentwicklung im Korridor von rund +/-5 Prozent ausgegangen. Gleichzeitig rechnet die EDAG Group wieder mit einem positiven bereinigten EBIT von bis zu rund 3 Prozent. Die geplanten Investitionen sollen sich im Rahmen von rund 2 bis 3 Prozent bewegen. Holger Merz, CFO der EDAG Group, betont: "Die beschleunigte Umsetzung der strategischen Maßnahmen sind Grundlage dafür, auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld resilienter zu werden und zugleich gezielt in Wachstumsfelder investieren zu können. Auf dieser Basis verfolgt die EDAG Group klar definierte mittelfristige* finanzielle Ziele, die sich in einer Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf 6 bis 8 Prozent ausdrücken." Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 (in Mio. Euro) 2025 2024 Konzernumsatz 714,0 822,0 Vehicle Engineering 412,5 473,9 Electrics/Electronics 204,9 238,2 Production Solutions 111,5 132,2 Bereinigtes Konzern-EBIT -12,9 31,1 Vehicle Engineering 7,9 24,0 Electrics/Electronics - 1,8 1,6 Production Solutions - 19,0 5,5 Bereinigtes EBITDA 26,9 73,4 Jahresüberschuss -43,7 -14,4 Trade Working Capital 83,2 93,5 CapEx 13,1 22,9 Free Cash-Flow -8,7 70,1 Netto-Finanzverschuldung/-guthaben [-/+] (ohne Leasing) -78,0 -33,2



* mittelfristig: innerhalb der nächsten fünf Jahre Über die EDAG Group Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions. Das Unternehmen verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends und begleitet Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung komplexer Produkte, Systeme und Produktionslösungen in einem zunehmend vernetzten Umfeld. Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.000 Expertinnen und Experten, ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten und über 55 Jahren Engineering-Erfahrung verfolgt die EDAG Group einen einzigartigen 360-Grad-Entwicklungsansatz, der moderne Mobilitätslösungen ebenso umfasst wie industrielle Anwendungen, sicherheitswirksame Systeme sowie komplexe Entwicklungs- und Transformationsvorhaben für den öffentlichen Sektor. Industrieübergreifend entwickelt die EDAG Group Produkte, Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse ganzheitlich berücksichtigen und digital vernetzen. Innovative Strategien, datenbasierte Entwicklungsansätze und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bilden die Grundlage für zukunftsweisende Lösungen - von hochautomatisierten Industrieumgebungen über resiliente Defence-Systeme bis hin zu nachhaltigen Konzepten für öffentliche Auftraggeber. Der interdisziplinäre Ansatz sowie ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen internationalen Kundenstamm aus führenden Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Auftraggebern. Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 714 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der EDAG Group: www.edag.com Pressekontakte: Investor Relations

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