Die Aktie von Lanxess war im gestrigen Handel der absolute Highflyer im HDAX. So verteuerten sich die Anteilscheine des Spezialchemieproduzenten zwischenzeitlich um 17 Prozent. Dies lag an Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende, einem bullishen Analystenkommentar und an der Eindeckung von Leerverkäufern. Zudem gab es eine Ankündigung von Lanxess. So passt das Unternehmen die Preise im Segment Anorganische Pigmente deutlich nach oben an. Für einzelne Produkte sind Aufschläge von bis zu 20 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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