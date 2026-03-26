Basel - Die Immobiliengesellschaft Warteck Invest hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen verbuchte das beste Ergebnis seiner Geschichte, sowohl mit als auch ohne Neubewertungseffekt. Die Mieteinnahmen stiegen um 1,2 Prozent auf 38,0 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Auch die Neubewertung der Liegenschaften ist im vergangenen Geschäftsjahr wieder deutlich positiv ausgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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