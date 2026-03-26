Mitteilung der Multitude AG:

Multitude Group veröffentlicht Geschäftsbericht: Bestätigung der starken Performance und Profitabilität

- Nettogewinn stieg 2025 um 31,7 Prozent auf 26,6 Mio. EUR; für 2026 werden 30 Mio. EUR angestrebt

- Deutlich verbesserte Qualität des Kreditportfolios mit einem Rückgang der Wertminderungen auf Kundenforderungen um 15,4 Prozent

- Dividendenvorschlag von 0,55 EUR pro Aktie für die bevorstehende Hauptversammlung, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: 0,44 EUR pro Aktie)

Die Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat heute ihren Geschäftsbericht, die Erklärung zur Unternehmensführung sowie den ESG- und Vergütungsbericht für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht.

Mit dem geprüften Jahresabschluss bestätigt Multitude die am 12. März 2026 veröffentlichten positiven vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. Damit hat Multitude seine Kapitalmarktprognose zum fünften Mal in Folge erreicht und die für 2025 abgegebene Prognose leicht übertroffen.

Die ...

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