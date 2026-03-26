Besicherte Premieren-Anleihe

Die HausVorteil Gruppe tritt gegenwärtig mit der "HV GenerationsKapital 2026"-Anleihe (ISIN: DE000A460CR6) am Kapitalmarkt in Erscheinung. Das Unternehmen positioniert sich in einem Nischenmarkt rund um Immobilienverrentung und Kapitalfreisetzung aus selbst genutztem Wohneigentum - ein Segment, das angesichts demografischer Entwicklungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Interview erläutert HausVorteil-Vorstand Sören Ploschke das Geschäftsmodell, die strategische Ausrichtung im aktuellen Marktumfeld sowie die Rolle kapitalmarktbasierter Finanzierungen für das weitere Wachstum.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Ploschke, die HausVorteil AG ist derzeit sehr präsent am Kapitalmarkt. Stellen Sie uns das Unternehmen doch in wenigen Worten kurz vor? Wie sieht das Geschäftsmodell konkret aus?

Sören Ploschke: Die HausVorteil AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Spezialisierung auf die Kapitalfreisetzung aus selbstgenutztem Wohneigentum - im Allgemeinen auch als Immobilienverrentung bekannt. Unser Ziel ist es, Immobilieneigentümern Liquidität zu verschaffen, ohne dass diese ihr Zuhause aufgeben müssen.

Viele Menschen verfügen über erhebliche Vermögenswerte in ihrer Immobilie, haben jedoch nur eine begrenzte Liquidität zur Verfügung. Genau hier setzen wir an. Wir bieten strukturierte Lösungen wie Teilverkauf, Grundstücksverkauf mit Erbbaurecht, Gesamtkauf mit Wohnrecht oder Rückmietkauf an. Je nach Lebenssituation erhält der Eigentümer eine Einmalauszahlung und somit zusätzliche Liquidität, gleichzeitig kann er wie gewohnt in seiner Immobilie wohnen. Die HausVorteil agiert dabei nicht nur als Investor, sondern auch als Vermittler. Je nach Verfügbarkeit von Mitteln investieren wir auf das eigene Buch oder vermitteln die Interessenten an Partner, welche das Objekt ankaufen.

"Unser Ziel ist es, Immobilieneigentümern Liquidität zu verschaffen, ohne dass diese ihr Zuhause aufgeben müssen"

Anleihen Finder: Wie sichern Sie stabile und planbare Erträge in einem derzeit schwierigen Immobilien-Markt? Inwiefern haben Zinswende und Marktanpassungen Ihre aktuelle Strategie beeinflusst?

Sören Ploschke: Planbarkeit entsteht bei uns vor allem durch langlaufende, vertraglich definierte Zahlungsströme (Nutzungsentgelt/Miete/Erbbauzins) und eine diversifizierte Produktpalette, die unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdeckt.

Die Zinswende hat den Markt zwar insgesamt anspruchsvoller gemacht, aber sie hat auch zu realistischeren Kaufpreisniveaus und damit zu attraktiveren Einstiegen geführt. Strategisch setzen wir daher stärker auf stringente Objekt- und Beleihungslogik, ...

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