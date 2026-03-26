Im schwachen Gesamtmarkt verliert auch die Aktie von Hensoldt am Donnerstag weiter an Boden. Die endgültigen Zahlen des Konzerns und eine Hochstufung durch die Bank of America können dem MDAX-Titel keinen Schwung verleihen. Der jüngste Abverkauf ist damit nach wie vor nicht gestoppt.Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America hat Hensoldt von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, auch wenn er das Kursziel leicht von 90,00 auf 88,50 Euro gesenkt hat. Durch den Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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