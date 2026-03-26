Auftragsfertiger Magna Steyr hat mit der Produktion des Kompaktstromers GAC Aion UT begonnen. Das Modell ist nach dem Aion V die zweite in Graz hergestellte Elektro-Baureihe von GAC. Für den chinesischen OEM bedeutet dieser Schritt eine weitere Lokalisierung der Produktion in Europa. Erst im November läutete Magna Steyr die Fertigung des Mittelklasse-SUV GAC Aion V in Graz ein. Nur fünf Monate später folgt nun bereits der Produktionsauftakt des kleineren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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