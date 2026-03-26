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GBC AG startet Coverage für Power Metallic Mines Inc. - hochgradiges polymetallisches Entdeckungssystem in Québec mit signifikantem Re-Rating-Potenzial
"Power Metallic Mines kombiniert eine außergewöhnlich spannende hochgradige Entdeckung mit einem klaren Re-Rating-Pfad über zusätzliche Bohrergebnisse, Metallurgie und eine erste Ressourcenschätzung für Lion. Besonders überzeugend ist aus unserer Sicht, dass mit Nisk bereits eine technische Basis vorhanden ist, während Lion und Tiger erhebliches zusätzliches Upside eröffnen. Damit adressiert die Gesellschaft eines der derzeit interessantesten polymetallischen Explorationsprojekte in einer erstklassigen Bergbauregion Kanadas."
- Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG
Power Metallic Mines verfügt aus Sicht von GBC über eine starke Ausgangsposition für die weitere Projektentwicklung. Das Unternehmen war zum 30.09.2025 mit rund 31,3 Mio. CAD Cash ausgestattet und damit nach Einschätzung von GBC ausreichend finanziert, um das intensive Explorationsprogramm durch 2026 voranzutreiben. Der laufende 100.000-Meter-Bohrplan soll die Lion-Zone weiter ausdehnen, zusätzliche Zielgebiete testen und damit die Grundlage für weitere Wertsteigerungsschritte schaffen.
Im Rahmen einer Sum-of-the-Parts-Bewertung kommt GBC auf einen fairen Unternehmenswert von 674 Mio. CAD beziehungsweise 2,85 CAD je Aktie (1,81 EUR). Die Bewertung basiert im Wesentlichen auf dem Wertbeitrag der Nisk-Ressource sowie des Lion- und Tiger-Systems. Vor diesem Hintergrund stuft GBC die Aktie mit KAUFEN ein.
Der vollständige Research-Report steht auf der GBC-Website bereit oder unter folgendem Link: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=18015a90bcccff4cd34bda5bf1233278
Über Power Metallic Mines Inc.
Power Metallic Mines Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochgradige polymetallische Lagerstätten. Das Flaggschiffprojekt Nisk-Lion-Tiger liegt in der James-Bay-Region in Québec und umfasst Nickel-, Kupfer-, PGE-, Gold- und Silbermineralisierung in einem großflächigen geologischen Trend. Neben der bestehenden Nisk-Ressource bilden die Lion- und Tiger-Zonen die Basis für weiteres Explorations- und Wertsteigerungspotenzial.
Risikohinweis:
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.
Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR:
GBC AG und die verantwortlichen Analysten weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,6a,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.
Pressekontakt:
GBC AG
Tel.: +49 821 241133 0
E-Mail: research@gbc-ag.de
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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