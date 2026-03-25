Die Energiewende und die rasante Expansion der digitalen Infrastruktur haben im Rohstoffsektor eine neue Ära eingeleitet. Kupfer und Metalle der Platingruppe (PGM) sind teuer geworden. Der Kupfermarkt verzeichnete im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch von über 14.500 USD/t. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor einem deutlichen Versorgungsdefizit, das bis 2035 etwa 30 % des Bedarfs erreichen könnte. Während die Investitionsausgaben im Sektor heute deutlich unter dem Höchststand liegen, explodiert die Nachfrage durch künstliche Intelligenz (KI) und neue Rechenzentren. Branchenriesen wie Rio Tinto positionieren sich mit kapitalintensiven Großprojekten, während Lundin Mining Milliarden in die Skalierung der südamerikanischen Produktion investiert. Für Investoren verschiebt sich der Fokus jedoch zunehmend auf die Qualität und Jurisdiktion neuer Entdeckungen. Hier rückt Power Metallic Mines in den Blickpunkt: Der Explorer hat in der kanadischen Provinz Québec ein polymetallisches System nachgewiesen, das die durchschnittlichen Gehalte der Großkonzerne um ein Vielfaches übertrifft und das Unternehmen zu einem gefragten Übernahmekandidaten macht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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