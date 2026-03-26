Gevorkyan hat eine Kapitalerhöhung von 7,2 % durch ein beschleunigtes Bookbuilding abgeschlossen und 1,2 Millionen Aktien zu einem Preis von CZK 192 (~EUR 7,86) ausgegeben, wodurch etwa EUR 9,0 Millionen netto zur Finanzierung von Expansion, Innovation, Automatisierung und internationalem Wachstum eingesammelt wurden. Das Geschäft umfasste eine Aktienleihe mit dem Mehrheitsaktionär Artur Gevorkyan, der einer 180-tägigen Lock-up-Periode unterliegt. Die Mittel werden den Erwerb der kürzlich erworbenen Fabrik in Bologna unterstützen, die die globale Kundenbasis von Gevorkyan (einschließlich Ducati und Piaggio) stärkt und das Unternehmen für Wachstum in den Verteidigungs- und Luftfahrtmärkten positioniert. Der Erwerb wird voraussichtlich die Umsätze bis 2029 antreiben, jedoch lassen wir unsere Schätzungen vorerst unverändert, da keine Angaben zum Kaufpreis oder zu finanziellen Kennzahlen gemacht wurden. Die Verwässerung führt zu einem neuen Kursziel von EUR 12,80 (alt: EUR 13,70) und bestätigt unsere Kaufempfehlung. Wir haben kürzlich die Coverage von Gevorkyan initiiert; das vollständige Research-Dokument kann hier heruntergeladen werden: https://research-hub.de/companies/gevorkyan-as.
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