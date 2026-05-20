Gevorkyan hat die Q1-Zahlen mit solidem operativen Momentum veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 12,5 %, angetrieben durch einen Anstieg der eigenen Produktverkäufe um 17,5 % im Jahresvergleich. Das EBITDA wuchs leicht unterproportional, mit einer Margenkompression von 40 Basispunkten. Dank stabiler Abschreibungen und Amortisationen (D&A) stieg das EBIT jedoch um 24 % im Jahresvergleich, was eine starke operative Hebelwirkung demonstriert. Strategisch fungiert die kürzliche Übernahme des italienischen Produktionsstandorts als wichtiger kommerzieller Katalysator, der den Status als Anbieter bei Verteidigungskonzernen wie Rheinmetall und Leonardo beschleunigt. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen für ein Verteidigungs-Joint Venture in Polen mit einer potenziellen Börsennotierung in Warschau. Unterstützt durch bestätigte Ziele für das Geschäftsjahr 2026 und ebenfalls bestätigte mittelfristige Ziele bleibt die strukturelle Wachstumsstory vollständig intakt. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 12,80 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gevorkyan-as
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