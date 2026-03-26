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Unabhängige Studie zeigt 44 % ROI mit EQS Compliance Cockpit und Amortisation in unter sechs Monaten



26.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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Total Economic Impact-Studie belegt messbare finanzielle Rendite, Effizienzgewinne und geringeres regulatorisches Risiko für Unternehmen München - 26. März 2026 Eine neue Total Economic Impact-Studie von Forrester Consulting im Auftrag der EQS Group zeigt, dass Unternehmen, die das EQS Compliance Cockpit einsetzen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) von 44 % erzielen, wobei sich die Investition in weniger als sechs Monaten amortisiert. Die Studie weist risikobereinigte Vorteile mit einem Barwert von 477.568,16 € sowie einen Kapitalwert (Net Present Value, NPV) von 145.126,72 € aus. Die Studie Total Economic Impact von EQS Compliance Cockpit untersucht die finanziellen und operativen Auswirkungen der Konsolidierung zentraler Compliance-Prozesse - darunter Hinweisgebersysteme, Case Management, Offenlegungen sowie revisionssichere Dokumentation - im EQS Compliance Cockpit. Dabei bewertet sie sowohl quantifizierbare Effizienzgewinne als auch weitergehende Verbesserungen bei Aufsicht, Transparenz und regulatorischer Handlungsfähigkeit. Auf Grundlage von Interviews mit EQS-Kunden modellierte Forrester die finanziellen Auswirkungen für ein global tätiges Unternehmen mit 25.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 4 Milliarden Euro. Die Ergebnisse unterstreichen die aktuelle Entwicklung, dass Compliance-Verantwortliche mit zunehmendem regulatorischem Druck, steigenden Reputationsrisiken und wachsender operativer Komplexität über verschiedene Rechtsräume hinweg konfrontiert sind. Indem Compliance-Workflows auf einer integrierten Plattform gebündelt werden, unterstützt das Compliance Cockpit Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, Risiken zu reduzieren und die Aufsicht über globale Compliance-Programme zu stärken. "Compliance hat sich zu einer strategischen Säule widerstandsfähiger Organisationen entwickelt", sagt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. "Wir sind überzeugt, dass diese unabhängige Studie zeigt, dass Investitionen in eine strukturierte und integrierte Compliance-Infrastruktur messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen. Über den finanziellen Nutzen hinaus stärkt sie Transparenz, Verantwortlichkeit und regulatorische Sicherheit." Zentrale finanzielle und operative Ergebnisse Die risikobereinigte Analyse von Forrester identifiziert für das modellierte Unternehmen folgende Vorteile über einen Zeitraum von drei Jahren: 44 % ROI bei einer Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten , was eine schnelle Wertschöpfung ermöglicht.

, was eine schnelle Wertschöpfung ermöglicht. Gesamtvorteile von 477.568,16 € (Barwert) gegenüber Kosten von 332.441,44 €, was zu einem Kapitalwert (NPV) von 145.126,72 € führt.

gegenüber Kosten von 332.441,44 €, was zu einem führt. 43 % Effizienzsteigerung im Hinweis-Fallmanagement , bei gleichzeitig 30 % höherem Fallaufkommen , bedingt durch verbesserte Meldekanäle und Speak-up-Initiativen.

, bei gleichzeitig , bedingt durch verbesserte Meldekanäle und Speak-up-Initiativen. 60 % Effizienzsteigerung bei der Bearbeitung von Geschenk- und Interessenkonfliktmeldungen , wodurch der administrative Aufwand sinkt und Bearbeitungszeiten verkürzt werden.

, wodurch der administrative Aufwand sinkt und Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Verbesserte Audit-Effizienz um 5 % im ersten Jahr und bis zu 10 % im dritten Jahr , ermöglicht durch zentrale Dokumentation und strukturierte Workflows.

, ermöglicht durch zentrale Dokumentation und strukturierte Workflows. 85 % effizientere Reporting- und Analyseprozesse , wodurch Compliance-Teams Dashboards und Auswertungen schneller erstellen können.

, wodurch Compliance-Teams Dashboards und Auswertungen schneller erstellen können. Reduzierte Risiken durch regulatorische Sanktionen und Reputationsschäden, einschließlich modellierter Einsparungen von 140.907,92 € durch vermiedene Eskalations- und Strafkosten über drei Jahre. Laut der Studie nutzten Unternehmen vor der Einführung des Compliance Cockpit häufig fragmentierte Systeme, E-Mails und manuelle Prozesse zur Bearbeitung von Hinweisgebermeldungen, Offenlegungen und Compliance-Workflows. Die Zentralisierung dieser Funktionen in einer integrierten Cloud-Plattform ermöglicht Echtzeit-Transparenz, revisionssichere Dokumentation und eine bessere Kontrolle globaler Compliance-Prozesse. Nachdem zuvor manuelle und isolierte Prozesse in einem einheitlichen System zusammengeführt wurden, konnten Unternehmen Fragmentierung reduzieren, den Umgang mit sensiblen Daten verbessern und konsistente Compliance-Standards über verschiedene Rechtsräume hinweg etablieren. Stärkung von Governance und Unternehmenskultur Neben den quantifizierbaren finanziellen Effekten berichten die befragten Organisationen auch von strategischen Mehrwerten. Dazu zählen eine gestärkte Integritäts- und Compliance-Kultur sowie eine höhere Beteiligung an Hinweisgeber- und Offenlegungsprogrammen. Mehr Transparenz und strukturierte Dokumentation erhöhen zudem das Vertrauen von Regulierungsbehörden und verringern das Risiko, dass nicht adressierte Fälle zu finanziellen oder reputationsbezogenen Schäden eskalieren. Die Studie unterstreicht außerdem die Bedeutung einer skalierbaren Compliance-Infrastruktur, um Unternehmen bei der Anpassung an sich wandelnde regulatorische Anforderungen zu unterstützen. Mit steigenden Meldezahlen und zunehmender Reife der Compliance-Programme sorgen strukturierte Workflows und zentrale Steuerung dafür, dass Wachstum nicht zu zusätzlichen operativen Risiken führt. Durch die Einbettung von Compliance-Prozessen in ein einheitliches digitales Framework sind Organisationen besser in der Lage, konsistente Entscheidungen zu treffen, diese unter regulatorischer Prüfung zu verteidigen und langfristiges Vertrauen bei Stakeholdern aufzubauen. Die vollständige Forrester Total Economic Impact-Studie ist verfügbar unter:

https://www.eqs.com/de/compliance-wissen/white-papers/total-economic-impact-von-eqs-compliance-cockpit/ Pressekontakt

Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über die EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende.

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