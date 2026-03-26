Die FY25-Ergebnisse von Mister Spex bestätigen, dass die SpexFocus-Transformation die Rentabilität durch Kostenbewusstsein verbessert, trotz eines gezielten Umsatzrückgangs von 16 % auf 181,5 Mio. EUR. Das Unternehmen hat die Promotions reduziert und unprofitable Märkte verlassen, was zu einem Rückgang der aktiven Kunden um 27 % führte, jedoch zu einer signifikant höheren Qualität der Erträge. Die Bruttomarge stieg auf 55,6 %, das EBIT verbesserte sich auf minus 26,3 Mio. EUR, und der operative Cashflow wurde positiv. Das Wachstum verlagert sich hin zu höher marginierten Rezeptgläsern und Einzelhandelsgeschäften, unterstützt durch einen steigenden durchschnittlichen Bestellwert. FY26 wird weiterhin übergangsweise bleiben, mit stagnierenden bis rückläufigen Umsätzen und fortdauernden Restrukturierungskosten, jedoch signalisieren verbesserte Margen Fortschritte. Insgesamt priorisiert Mister Spex nachhaltige Rentabilität über Wachstum, was Geduld von den Investoren erfordert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 3,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se
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