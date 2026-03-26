EDAG hat bessere als erwartete Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 geliefert, unterstützt durch ein starkes viertes Quartal und eine verbesserte Kosteneffizienz. Während die Umsätze in einem schwierigen Automobilumfeld zurückgingen, entwickelte sich die Rentabilität besser als befürchtet, was auf frühe Vorteile aus Restrukturierungsmaßnahmen und eine straffere Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Das Geschäftsjahr 2025 war eindeutig ein Übergangsjahr hin zu einer schlankeren und widerstandsfähigeren Kostenbasis, auch wenn die Automobil-OEMs weiterhin ihre F&E-Ausgaben reduzieren und internalisieren. Gleichzeitig gewann die Diversifizierung weiterhin an Fahrt, wobei der Verteidigungssektor als treibende Kraft für das Wachstum hervorsticht und die industriellen Endmärkte zusätzliche Unterstützung bieten. Dies reduziert allmählich die Abhängigkeit vom Automobilsektor, obwohl dieser weiterhin die Ertragsbasis dominiert. Für die Zukunft erwartet EDAG ein stabilisierendes Umfeld mit einer Verbesserung der Rentabilität, die durch Einsparungen aus der Restrukturierung, durch disziplinierte Umsetzung und einen höheren Anteil am nicht-automobilen Geschäft vorangetrieben wird. Während die Herausforderungen im Automobilsektor kurzfristig bestehen bleiben, wird der mittelfristige Ausblick durch Diversifizierung und eine potenzielle zyklische Erholung der F&E-Ausgaben gestützt. Daher bekräftigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 6,50 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 64 % impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag





© 2026 mwb research