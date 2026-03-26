Vancouver, Kanada - 26. März 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") freut sich bekannt zu geben, dass seine Feldcrews weiterhin massive antimonhaltige Stibnitmineralisierungen in der kürzlich entdeckten Marcus Zone (West) auf dem Projekt Bald Hill Antimony in der kanadischen Provinz New Brunswick freilegen.

Highlights

- Im Rahmen von Schürfgrabungen 30 m südlich des Gebiets des "Discovery Boulder" (siehe Pressemitteilung vom 17. Februar 2026) wurde Stibnit im Festgestein vorgefunden.

- Geologische Beschreibungen der mineralisierten Zonen umfassen Proben mit massiver Stibnitmineralisierung.

- Die Mineralisierung ist hinsichtlich der Stibnitkonzentration der Main Zone ähnlich.

- Die Bohrungen in der Main Zone werden fortgesetzt, wobei Bohrungen sowohl von Osten als auch von Westen aus die antimonhaltige Stibnitmineralisierung in der Main Zone durchschneiden.

- Bis dato wurden Definitionsbohrungen auf insgesamt 6.500 m des 10.000 m umfassenden Programms abgeschlossen.

- Der Schwerpunkt zukünftiger Explorationen mittels Schürfgrabungen wird auf der Central Area liegen, wo antimonhaltiger Stibnit anhand von Analysen aus früheren Explorationen identifiziert wurde, die jedoch noch nicht umfassend erkundet wurde.

Wie in der Pressemitteilung vom 17. Februar 2026 bekannt gegeben, wurde die Marcus Zone (West) im Januar 2026 während Straßenbauarbeiten an der Westseite der Bald Hill Main Zone entdeckt. Die Mineralisierung in diesem Gebiet ist neu für das Projekt und war vor unserer Freilegung noch nie beobachtet worden. Wir haben unser Schürfgrabungsprogramm fortgesetzt, um die Ausdehnung der Mineralisierung an der Oberfläche in diesem Gebiet zu ermitteln.

Durch Schürfgrabungen etwa 30 m südlich des ursprünglichen "Discovery Boulder" (siehe Pressemitteilung vom 17. Februar) wurde eine weitere massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung im Festgestein freigelegt. Diese Mineralisierung ist den ursprünglich entdeckten Felsbrocken ähnlich und erweitert das Mineralisierungsgebiet in Richtung Süden. Die Mineralisierung wurde nun auf einer Länge von etwa 80 m freigelegt. Abbildung 2 zeigt den freigelegten Schürfgraben, während die Abbildungen 3 und 4 Beispiele für die Stibnitmineralisierung aus dem neuen Aufschluss zeigen. Die Schürfgrabungen mittels Waschen und Probenahmen werden in diesem Gebiet fortgesetzt.

Der Standort der Marcus Zone (West) ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Standort des neuen Stibnitvorkommens in der Marcus Zone (West), etwa 80 m südlich der ursprünglichen Entdeckung

Abbildung 2: Foto des neuen Schürfgrabens - Marcus Zone: Beachten Sie, dass Bereiche, in denen Stibnit im Festgestein sichtbar ist, über 11,5 m hervorgehoben sind

Abbildung 3: Massives Stibnit aus dem neuen Schürfgraben in der Marcus Zone

Abbildung 4: Massives Stibnit in stark alteriertem Gestein - Marcus Zone

Jim Atkinson, P.Geo., CEO von Antimony Resources, sagte: "Die Arbeiten unserer Feldcrews beeindrucken und erfreuen uns nach wie vor. Sie haben ihre Erkundungen auch während der Wintermonate fortgesetzt. Ganz nach dem Motto: 'Weder Regen noch Schnee noch Graupel können sie aufhalten.' Durch Schürfgrabungen und Probenahmen in der Marcus Zone (West) erweitern sie das Potenzial des Projekts Bald Hill Antimony kontinuierlich. Ihre Arbeiten waren überaus erfolgreich. Die Marcus Zone (West) entwickelt sich zu einer bedeutsamen Ergänzung des Potenzials des Projekts Bald Hill Antimony. Ihr nächster Schwerpunkt wird die kürzlich erneut identifizierte Central Zone südlich der Main Zone sein, wo bei früheren Schürfgrabungen 2,8 % Antimon auf 8 m beschrieben wurden. Auf das Schürfgrabungs- und Probenahmeprogramm werden Bohrungen in diesem Gebiet folgen. Die Bohrungen in der Main Zone werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt, die auf dieses Gebiet konzentriert sind. Sie haben insgesamt etwa 6.500 m unserer geplanten 10.000 m an Definitionsbohrungen erreicht."

Projekt Bald Hill Antimony - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonressourcenpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone mit einer Länge von über 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 350 Metern definiert, die in alle Richtungen offen ist.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, wird im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ? NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83519Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83519&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.