Tesvolt bringt mit dem "PowerCore G-2" einen 500-Kilowattstunden-Speicher für Gewerbe- und Industrieanwendungen auf den Markt. Das Unternehmen richtet seine Strategie neu aus und kombiniert zugekaufte Hardware mit eigener Software, um Kosten zu senken und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Chinesische Hardware und deutsche Software. Diesen Weg geht jetzt Tesvolt. Mit dem "PowerCore G-2" stellt das Unternehmen erstmals einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 500 Kilowattstunden für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, sowie kleinere Utility-Scale-Projekte vor. Im Zentrum der Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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