Neue Analystenstimmen geben der Hensoldt-Aktie Rückenwind. Vor allem das Thema Luftverteidigung rückt bei Experten immer stärker in den Vordergrund. Die Bank of America (BoA) hat am Donnerstag eine Kaufempfehlung zur Hensoldt-Aktie ausgesprochen. Sie steht mit ihrem Optimismus nicht allein da: Schon in den vergangenen Wochen hatten auch Jefferies und Kepler Cheuvreux ihre Einschätzungen für den Radar- und Sensorspezialisten angehoben. BofA setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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