Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA62821U1003 Mustang Energy Corp. 26.03.2026 CA6279311089 Mustang Energy Corp. 27.03.2026 Tausch 1:1
CA28489D1024 Electric Metals (USA) Ltd. 26.03.2026 US2848981039 Electric Metals USA Ltd. Del 27.03.2026 Tausch 1:1
GB00BMDQ2T15 Roquefort Therapeutics PLC 26.03.2026 GB00BSHRN331 Roquefort Therapeutics PLC 27.03.2026 Tausch 10:1
US20678X4034 CDT Equity Inc. 26.03.2026 US20678X5023 CDT Equity Inc. 27.03.2026 Tausch 25:1
US00791N1028 Advantage Solutions Inc. 26.03.2026 US00791N2018 Advantage Solutions Inc. 27.03.2026 Tausch 25:1
