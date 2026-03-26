DJ PTA-Adhoc: UBM Development AG: UBM prüft Begebung von Genussrechtskapital
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
UBM Development AG: UBM prüft Begebung von Genussrechtskapital
Wien (pta000/26.03.2026/16:30 UTC+1)
Die UBM Development AG ("UBM" oder "Gesellschaft") prüft im Rahmen der Optimierung ihrer Eigenkapitalstruktur derzeit die Begebung von Genussrechtskapital. Eine mögliche Emission im ersten Halbjahr würde die Eigenkapitalbasis der UBM stärken und der potenziellen Refinanzierung der bestehenden Finanzierung der Gesellschaft dienen, insbesondere im Hinblick auf die angedachte Rückführung des noch ausstehenden Teils der Sustainability-linked Hybridanleihe im Juni 2026 in Höhe von EUR 59,5 Mio. (inkl. Zinsen). Aktuell befindet sich UBM mit zwei potenziellen Genussscheingebern in fortgeschrittenen Verhandlungen. Die Begebung von Genussrechtskapital könnte auch in mehreren Schritten umgesetzt werden. Das von UBM angestrebte Gesamtvolumen beträgt bis zu EUR 90 Mio.
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Aussender: UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Rainer Tel.: +43 664 80 1873 200 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com ISIN(s): AT0000815402 (Aktie) AT0000A2QS11 (Anleihe) AT0000A35FE2 (Anleihe) AT0000A3FFK1 (Anleihe) AT0000A3K955 (Anleihe) AT0000A3PGY9 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
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March 26, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)