Nvidia wandelt sich strategisch vom Chip-Hersteller zum Architekten eines umfassenden KI-Ökosystems, indem es gezielt in vielversprechende Startups wie Reflection investiert. Parallel steigern Software-Innovationen wie Googles "TurboQuant" die Effizienz bestehender Hardware erheblich und stärken die Plattform zusätzlich. Mit neuen Architekturen und wachsender Nachfrage nach agentischer KI positioniert sich Nvidia langfristig als Schlüsselakteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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