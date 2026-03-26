EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung

Leifheit Aktiengesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung vor



26.03.2026 / 17:20 CET/CEST

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Leifheit Aktiengesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung vor Nassau, 26.03.2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) haben heute beschlossen, der am 3. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung vorzuschlagen. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln soll durch Umwandlung eines Teilbetrags von 15.475.000,00 € der Kapitalrücklage in Grundkapital erfolgen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei von derzeit 27.510.000,00 € um 15.475.000,00 € erhöht werden. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln soll ohne Ausgabe neuer Aktien durch Erhöhung des auf jede Stückaktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals der Gesellschaft durchgeführt werden. Im Anschluss daran soll eine ordentliche Kapitalherabsetzung durchgeführt werden, durch die das Grundkapital der Gesellschaft um 15.475.000,00 € auf wieder 27.510.000,00 € herabgesetzt wird. Zweck der Kapitalherabsetzung ist die Einstellung von 15.475.000,00 € in die anderen Gewinnrücklagen. Die Kapitalherabsetzung soll ohne Zusammenlegung von Aktien durch Verringerung des auf jede Stückaktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals der Gesellschaft erfolgen. Mit diesen Maßnahmen soll die Kapitalrücklage, die einer besonderen Kapitalbindung unterliegt und die insbesondere nicht für Ausschüttungen an Aktionäre verwendet werden kann, in Höhe von 15.475.000,00 € durch die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen im Rahmen der ordentlichen Kapitalherabsetzung in Eigenkapital gewandelt werden, das für Ausschüttungen an die Aktionäre verwendet werden kann. Diese Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung sowie der Eintragung in das Handelsregister. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



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