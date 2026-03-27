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WKN: A12DFH | ISIN: CH0244767585 | Ticker-Symbol: 0UB
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26.03.26 | 21:59
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BERTELSMANN
BERTELSMANN SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
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BERTELSMANN SE & CO KGAA262,500,00 %
DEUTSCHE BAHN AG45,6960,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,532-1,13 %
ELECTRICITE DE FRANCE99,85+0,94 %
MASTERCARD INC433,75-0,21 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG2,110+0,38 %
UBS GROUP AG32,5300,00 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC97,48+1,35 %
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