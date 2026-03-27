Anleihe-Rating ebenfalls bei "BB"
Die Ratingagentur Scope Ratings GmbH hat sowohl das Emittenten-Rating der Hörmann Industries GmbH als auch das Anleihe-Rating des Unternehmens mit der Note "BB" (Ausblick: stabil) bestätigt. Die Einstufung wird laut Scope vor allem durch ein solides Finanzprofil sowie eine starke Position in profitablen Nischenmärkten, insbesondere im Bereich Kommunikation (z. B. Bahnkommunikation), gestützt. Belastend wirken hingegen die hohe Abhängigkeit vom schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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