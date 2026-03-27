Koenig & Bauer (SKB) hat im Geschäftsjahr 2025 eine erfolgreiche Wende vollzogen, wobei der Umsatz um 2,2 % auf 1,3 Mrd. EUR gestiegen ist und das operative EBIT sich mehr als verdoppelt hat auf 36,6 Mio. EUR, angetrieben durch reduzierte Restrukturierungskosten und verbesserte Effizienz. Der freie Cashflow wurde positiv, während beide Kernsegmente, insbesondere Special & New Technologies, sich verbessert haben. Für das Geschäftsjahr 2026 gibt das Management eine stagnierende Umsatzentwicklung und stabile Erträge an, was Vorsicht angesichts der makroökonomischen Unsicherheiten, geopolitischen Risiken und verzögerter Kundeninvestitionen widerspiegelt. Trotz dieser Herausforderungen unterstützen ein starker Auftragsbestand und ein solider Auftragseingang zu Beginn des Jahres die mittelfristige Sichtbarkeit. Die neue "IMPACT"-Strategie zielt auf Wachstum durch Technologiefortschritt, KI-Integration und höhere Serviceumsätze ab. Insgesamt tritt SKB in eine Konsolidierungsphase mit verbesserten Fundamentaldaten und einer konstruktiven langfristigen Perspektive ein. KAUFEN, Kursziel 18,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/koenig-bauer-ag
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