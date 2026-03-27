Die Versamet Royalties-Aktie gehörte in den letzten Monaten zu den erfolgreichsten Rohstofftiteln weltweit. Seit seinem Listing an der TSX Venture Exchange im Mai 2025 legte das Royalty-Unternehmen um atemberaubende +150% zu. Was steckt hinter der bärenstarken Performance von Versamet Royalties und kann sie sich in den kommenden Monaten fortsetzen? Explodierende Umsätze und Gewinne Grundlage der hervorragenden Performance der Versamet Royalties-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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