Manche Aktien liefern genau das, was sich Anleger erhoffen: Dynamik, klare Wachstumstreiber - und messbaren Erfolg. Genau in diese Kategorie fällt derzeit die Entwicklung von Versamet Royalties. Seit der Aktienenthüllung am 20.03 auf sharedeals.de hat der Kurs bereits über +14% zugelegt, in der Spitze waren es sogar knapp +25%. Allein im April beträgt das Plus fast +19%. Megadeal als Kurstreiber Der zentrale Kurstreiber ist schnell ausgemacht: die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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