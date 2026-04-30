Die Aktie von Versamet Royalties hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt, neue Allzeithochs markiert und sich als einer der spannendsten Player im Royalty-Sektor etabliert. Doch was steckt hinter diesem Höhenflug - und ist noch mehr drin? Mega-Deal als Gamechanger Der wichtigste Kurstreiber ist schnell identifiziert: ein echter Mega-Deal. Anfang April sicherte sich das Unternehmen einen Gold-Stream im Volumen von 360 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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