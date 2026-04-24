Die Versamet Royalties-Aktie setzt dieser Tage ihren Siegeszug an der Börse fort. Am Montag kletterte der Aktienkurs des Rohstoff-Royalty-Unternehmens auf ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert der Kurs nur -5% unter dem historischen Hoch. Was treibt die Versamet-Aktie immer weiter nach oben und sollten Anleger hier trotzdem noch investieren? Das steckt hinter dem Kursanstieg Der "unaufhaltsame" Anstieg der Versamet Royalty-Aktie ist das Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de