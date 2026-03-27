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Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns



27.03.2026 / 12:44 CET/CEST

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Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

Hamburg, 27. März 2026 - Der Bijou Brigitte-Konzern erwirtschaftete nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn vor Ertragsteuern i.H.v. 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio. EUR*) und liegt damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 26,0 Mio. EUR bis 36,0 Mio. EUR.

Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten und teils stark belasteter Konsumstimmung konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert werden. Gleichzeitig ist es gelungen, Kostensteigerungen zu begrenzen. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich 2025 auf 23,6 Mio. EUR nach 23,4 Mio. EUR* im Vorjahr.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2025 werden im April 2026 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 23. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant.

(*Vorjahreswerte wurden gemäß IAS 8 angepasst)

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Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

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