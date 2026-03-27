Regulatory News:
Issuer: SEB S.A. (Paris:SK)
Type of securities: actions ordinaires
ISIN Code: FR0000121709
LEI Code: 969500WP61NBK098AC47
Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meeting on May, 20th 2025
Programme disclosed to the AMF on May, 7th 2025
Stockbroker: SOCIETE GENERALE
|Issuer Name
|Instrument Code
|LEI Code
|ISIN Code
|Instrument Description
|Way
|Exchange
|Shares
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|969500WP61NBK098AC47
|FR0000121709
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B
DXE
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41.8481
|SEB S.A.
|SK.PA
|969500WP61NBK098AC47
|FR0000121709
|19/03/2026
B
ENX
7,388
41.8422
TOTAL
10,000
41.8437
|Client Name
|PSI Name
|PSI LEI Code
|Timestamp
|ISIN Code
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|Currency
|Quantity
|Exchange
|Trade Set ID
|Trade Way
|Owner (Trade Entered By)
|Instrument Description
|Trading Venue Transaction ID
|Purpose
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|EUR
32
|ENX
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|B
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|SEB
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|SOCIETE GENERALE
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|EUR
50
|ENX
|00807276284TRLO0-1
|B
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|20260319 15:22:56.173930 +0000
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|EUR
257
|ENX
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|B
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|EUR
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|ENX
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|B
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|EUR
17
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|EUR
240
|ENX
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|B
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|20260319 15:22:56.188247 +0000
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|EUR
164
|ENX
|00807276289TRLO0-1
|B
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|EUR
69
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|B
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|EUR
78
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147
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|B
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|EUR
147
|ENX
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|B
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|SEB
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147
|ENX
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|20260319 15:26:57.385633 +0000
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|EUR
59
|ENX
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|B
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|EUR
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|B
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|B
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147
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|EUR
48
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|B
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