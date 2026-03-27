Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



27.03.2026 / 15:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.03.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Starker Jahresstart in Aussicht gestellt



Koenig & Bauer hat am 26.3. den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert. Nachdem die umfangreichen vorläufigen Zahlen und der vorab bereits kommunizierte Ausblick bestätigt wurden, untermauerte der Verweis auf einen starken Jahresstart die Aussicht auf einen trotz der geopolitischen Spannungen soliden Geschäftsverlauf in 2026.



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Positiver Free Cashflow: Im Schlussquartal erzielte Koenig & Bauer einen starken freien Cashflow von 69,1 Mio. EUR, sodass sich für das Gesamtjahr ein positiver FCF von 7,2 Mio. EUR ergab (MONe: 14,7 Mio. EUR). Angesichts des weiterhin herausfordernden Marktumfelds und des noch erzielten negativen Konzernergebnisses i.H.v. -13,5 Mio. EUR soll jedoch wie erwartet keine Dividende ausgeschüttet werden. Auch für 2026 gehen wir trotz eines erwarteten leichten Jahresüberschusses nun nicht mehr von einer Dividendenzahlung aus. Im Call unterstrich CFO Dr. Blum jedoch die grundsätzliche Dividendenpolitik des Unternehmens, wonach bei profitabler Geschäftsentwicklung eine Ausschüttung von 15 bis 35% des Konzernergebnisses bei einer Mindestdividende von 0,30 EUR pro Aktie angestrebt wird. Dies sollte u.E. dann für 2027 der Fall sein.



Ausblick unverändert, Jahresstart positiv: Auf Basis des per Jahresultimo 2025 nahe des Rekordniveaus liegenden Auftragsbestands i.H.v. 970,6 Mio. EUR geht der Vorstand für 2026 nach wie vor von einem stabilen Geschäftsverlauf aus. Sowohl der Konzernumsatz (ca. 1.300 Mio. EUR) als auch das operative EBITDA (ca. 80 Mio. EUR) sollen auf Vorjahresniveau liegen. Dabei dürfte im Segment P&P ein stabiler Umsatz (2025: 741,5 Mio. EUR) und ein leicht geringeres operatives EBITDA (2025: 42,3 Mio. EUR) erzielt werden, während für das Segment S&T durch die fortschreitende Skalierung in neuen Geschäftsfeldern und eine stabile Auslastung im Banknotenbereich ein deutlich höherer Umsatz- und Ergebnisbeitrag erwartet wird (2025: 596,0 Mio. EUR Umsatz; 22,2 Mio. EUR operatives EBITDA). Untermauert wird der trotz herausfordernder Rahmenbedingungen insgesamt solide Ausblick durch einen laut Vorstand 'starken Jahresauftakt' mit einem gegenüber Vorjahr höheren Auftragseingang im ersten Quartal (AE Q1/25: 245,2 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des neuen strategischen Leitfadens 'IMPACT" soll mittelfristig ein Konzernerlös von 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBITDA-Marge von mindestens 8% erreicht werden. Mit IMPACT forciert Koenig & Bauer die Transformation vom klassichen Maschinenbauer zum ganzheitlichen Technologie-Anbieter mit starkem Fokus auf KI, Automatisierung und Digitaldruck sowie die gezielte Erschließung neuer globaler Wachstumsmärkte wie Asien, Indien, Lateinamerika und Nahost.



Fazit: Die Weichen bei Koenig & Bauer sind u.E. richtig gestellt, abzuwarten bleibt jedoch, wie resilient das Geschäft sich auch in 2026 zeigt. Wir teilen aktuell die Zuversicht des Managements und erachten die Aktie als fundamental attraktiv (KBV: 0,4x). Folglich bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 EUR.







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