ETF Analyse der Woche | CoinShares Physical Bitcoin

Der CoinShares Physical Bitcoin ETF bietet Investoren direkten Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin. Als physisch besichertes Produkt bildet der ETF den Bitcoin-Kurs möglichst exakt ab und ermöglicht eine einfache Partizipation an der Entwicklung des Kryptomarktes.

- CoinShares Physical Bitcoin WKN: A3GPMN/ GB00BLD4ZL17 - Ticker: BITC

? Key Takeaways

Technisch angeschlagen: Die CoinShares Physical Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange wichtige Widerstände (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden.

Die CoinShares Physical Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange wichtige Widerstände (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden. Entscheidende Unterstützungszone: Die SMA200 ist aktuell die zentrale Marke - ein Bruch könnte weitere Verluste bis 44 EUR oder 38 EUR auslösen.

Die SMA200 ist aktuell die zentrale Marke - ein Bruch könnte weitere Verluste bis 44 EUR oder 38 EUR auslösen. Nur für risikobereite Anleger: Hohe Volatilität und starke Drawdowns machen den ETF zu einem spekulativen Investment mit entsprechend erhöhtem Risiko.

Chartanalyse Wochenchart - CoinShares Physical Bitcoin Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen der ETF Analyse der Woche zeigt sich im Wochenchart ein langfristig interessantes, aber weiterhin angespanntes Bild:

Nach einer ausgeprägten Abwärtsphase von Ende 2021 bis Ende 2022 konnte sich 2023 ein tragfähiger Boden etablieren. In der Folge setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, begleitet von steigender Volatilität insbesondere Ende 2024.

Das Papier erreichte zwischenzeitlich die 100 EUR-Marke, verlor jedoch seit Oktober 2025 rund 50 - an Wert. Die aktuelle Bewegung führte den ETF exakt an die SMA200 (51,85 EUR), die bisher als zentrale Unterstützung fungiert....

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