Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

27. Mar 2026 / 19:26 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Herr Vorname Leo Nachname Wang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Leo International Precision Health AG

b) LEI

529900R5095181VD8H48

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN ISIN DE0005490601

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,00 EUR 624.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,00 EUR 624.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

26.03.2026

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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