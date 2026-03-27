DJ PTA-News: Planethic Group AG: Planethic Group stärkt Transformation und lädt Anleihegläubiger zur Abstimmung ein

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Planethic Group stärkt Transformation und lädt Anleihegläubiger zur Abstimmung ein

Ludwigsfelde (pta000/27.03.2026/21:00 UTC+1)

Ludwigsfelde, den 27. März 2026 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) lädt die Inhaber ihrer ausstehenden EUR 10 Mio. 7,5%-Schuldverschreibungen 2020/2030 (ISIN: DE000A254NF5) zu einer schriftlichen Abstimmung ohne Versammlung gemäß --18 SchVG ein.

Ziel der Abstimmung ist die Zustimmung zu vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen, die darauf ausgerichtet sind, die laufende operative Transformation zu einer technologiegetriebenen Food-Tech-Holding zu unterstützen und zugleich die langfristige Bedienbarkeit der Anleihe zu sichern sowie eine stabile und planbare Rückführung der Verbindlichkeiten zu gewährleisten.

Starke operative Fortschritte und internationale Skalierung

Planethic befindet sich in der konsequenten Umsetzung des Transformationsprozesses von einem Handelsunternehmen hin zu einem integrierten Food-Tech- und Produktionsunternehmen.

Der Fortschritt der Transformation zeigt sich bereits in konkreten operativen Erfolgen. So wurde der Produktionsstandort in Ludwigsfelde erfolgreich in Betrieb genommen, zugleich konnten strategische Partnerschaften zur internationalen Expansion aufgebaut und bedeutende Verträge im US-Markt abgeschlossen werden.

Für die Mililk(R)-Produkte wurden verbindliche Produktions- und Abnahmeverträge mit einem namhaften US-Marktteilnehmer geschlossen, der zugleich die Produktionsinfrastruktur bereitstellt. Die Vereinbarungen umfassen eine garantierte Mindestabnahme von Waren im Wert von 60 Mio. USD über 24 Monate, davon 10 Mio. USD im ersten und 50 Mio. USD im zweiten Jahr.

Diese vertraglich gesicherten Volumina bilden eine zentrale Grundlage für die erwartete Skalierung der operativen Erträge und den sukzessiven Aufbau nachhaltiger, positiver Cashflows, die auf Basis der vertraglich gesicherten Absatzstruktur wesentlich zur künftigen planmäßigen Bedienung der Finanzverbindlichkeiten beitragen sollen.

Mit der Expansion nach Nordamerika erschließt Planethic damit einen zentralen Wachstumstreiber und schafft die Grundlage und schafft die Grundlage für eine signifikante Verbesserung der Ergebnisqualität im Zuge steigender Auslastung.

Gezielte Maßnahmen zur Unterstützung des Wachstumskurses

Vor dem Hintergrund der aktuellen Investitionsphase und der bereits kommerziell validierten Wachstumsperspektiven schlägt die Gesellschaft Maßnahmen vor, die gezielt auf die Optimierung der Liquiditätsallokation ausgerichtet sind:

-- Temporäre Stundung von Zinszahlungen für 2025 und 2026 bis zur Endfälligkeit -- Verschiebung der planmäßigen Teilrückzahlung 2026 mit Wiederaufnahme ab 2027

Diese Maßnahmen ermöglichen es, verfügbare Mittel vorrangig in die Skalierung bereits gesicherter und umsatzwirksamer Aktivitäten zu investieren und damit die Grundlage für eine nachhaltige und vollständige Bedienung der Anleihe weiter zu stärken.

Die temporäre Anpassung der Zahlungsstruktur reflektiert den erhöhten Kapitalbedarf der Skalierungsphase, während gleichzeitig bereits vertraglich gesicherte Umsatz- und Absatzpotenziale vorliegen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen stehen im Kontext der bereits Ende 2024 erfolgreich umgesetzten Anleiheverlängerung, die mit substantiellen zusätzlichen Vergütungsbestandteilen zugunsten der Anleihegläubiger verbunden ist. Vor diesem Hintergrund versteht die Gesellschaft die aktuelle Anpassung als Fortführung eines ausgewogenen und langfristig orientierten Ansatzes zur Sicherstellung der Rückzahlungsfähigkeit der Anleihe.

Klare Perspektive: Rückkehr zu regulärem Schuldendienst ab 2027

Auf Basis der vertraglich gesicherten Absatzvolumina und der gut planbaren Geschäftsentwicklung geht die Gesellschaft davon aus, ab 2027 wieder ausreichende Liquidität zu generieren, um Zins- und Tilgungsleistungen vertragsgemäß zu erbringen.

Damit wird die Grundlage für eine langfristig stabile Finanzstruktur und eine vollständige Bedienung der Anleihe geschaffen.

Abstimmungsverfahren

Die Abstimmung erfolgt im Zeitraum von 00:00 Uhr (MEZ) am 20. April 2026 bis 24:00 Uhr (MEZ) am 22. April 2026 ohne physische Versammlung und wird von einem Notar begleitet. Für die Beschlussfassung ist eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Ausblick

Die vorgeschlagenen Anpassungen sind ein konsequenter Schritt, um die operative Transformation von Planethic geordnet fortzuführen und dienen zugleich dem Ziel, die Interessen der Anleihegläubiger im Sinne einer langfristig gesicherten Rückzahlungsfähigkeit angemessen zu berücksichtigen.

Mit einem klar skalierbaren, technologiegetriebenen Geschäftsmodell im Bereich pflanzenbasierter Lebensmittel positioniert sich das Unternehmen für nachhaltiges und profitables Wachstum in einem dynamisch wachsenden Markt.

Die Umsetzung hängt dabei wesentlich von der erfolgreichen Realisierung der Produktions- und Absatzvolumina ab.

Weitere Informationen sowie die Abstimmungsunterlagen werden über die üblichen Veröffentlichungskanäle, insbesondere im Bundesanzeiger und im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite, in Kürze bereitgestellt.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Unter den Marken Mililk(R), Peas on Earth sowie Veganz wurden innovative pflanzenbasierte Lebensmittel entwickelt. Das breite Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen ist in der D-A-CH-Region sowohl online als auch im Einzel- und Großhandel erhältlich.

Zu den weiteren Beteiligungen der Planethic Group zählen die IP Innovation Partners Technology GmbH (IP-Portfolio) und die Suplabs GmbH (Nahrungsergänzungsmittel). Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Gewinnbeteiligung an der OrbiFarm GmbH.

Kontakt Planethic:

Karsten Busche IR-Berater Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Karsten Busche Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774641600575 ]

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March 27, 2026 16:00 ET (20:00 GMT)