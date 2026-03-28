Biotech-Bewertung im Fokus: Warum Analysten bei Mesoblast erhebliches Kurspotenzial sehen

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Die Analysten bleiben trotz kurzfristiger Kostensteigerungen optimistisch für Mesoblast. Sowohl Canaccord Genuity als auch Cantor Fitzgerald sehen in der aktuellen Entwicklungsphase des Unternehmens eine attraktive Kombination aus wachsendem Umsatz, klinischen Katalysatoren und erheblichem Pipeline-Wert - Faktoren, die aus ihrer Sicht weiteres Kurspotenzial rechtfertigen.

Wachstumsdynamik im Biotech-Sektor

Der Biotechnologiesektor ist weiterhin stark von regulatorischen Fortschritten und klinischen Studienergebnissen geprägt. Besonders Unternehmen mit bereits zugelassenen Produkten und gleichzeitig fortgeschrittener Pipeline werden von Investoren zunehmend differenziert bewertet. In diesem Umfeld gewinnen Plattformtechnologien an Bedeutung, die mehrere Indikationen adressieren können.

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) positioniert sich genau in diesem Segment: Das Unternehmen entwickelt allogene Zelltherapien auf Basis mesenchymaler Vorläuferzellen, die in verschiedenen entzündlichen und kardiovaskulären Erkrankungen eingesetzt werden sollen. Der Investmentfokus liegt dabei aktuell auf zwei Säulen: der Kommerzialisierung von Ryoncil und der Weiterentwicklung der Pipeline, insbesondere Revascor.

Ryoncil als erster Umsatztreiber

Ein zentraler Grund für die positive Analysteneinschätzung ist die kommerzielle Entwicklung von Ryoncil zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung (aGVHD) bei Kindern. Bereits im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Produkt Umsätze von rund 49 Mio. US-Dollar und liegt damit auf Kurs für eine Jahresprognose von 110 bis 120 Mio. US-Dollar.

Canaccord hebt hervor, dass allein im zweiten Halbjahr 2025 noch deutlich geringere Umsätze erzielt wurden, was die Dynamik des Markteintritts unterstreicht. Gleichzeitig wird bereits ein Marktanteil von rund 24% geschätzt . Perspektivisch könnte Ryoncil laut Analysten eine jährliche Umsatzbasis von über 150 Mio. US-Dollar erreichen.

Ein wichtiger Hebel liegt zudem in der geplanten Expansion in die erwachsene Patientengruppe. Dieser Markt ist laut Cantor Fitzgerald etwa drei- bis viermal größer als der pädiatrische Bereich und könnte die Umsatzbasis deutlich verbreitern.

Pipeline als zentraler Bewertungsfaktor

Neben dem aktuellen Umsatzwachstum sehen Analysten vor allem in der Pipeline erhebliches Wertpotenzial. Besonders im Fokus steht Revascor, eine Zelltherapie zur Behandlung von Herzinsuffizienz.

Mesoblast plant hier einen Zulassungsantrag für eine vollständige FDA-Zulassung im Jahr 2026. Diese Strategie weicht von der ursprünglich erwarteten beschleunigten Zulassung ab, könnte aber langfristig Vorteile bieten, da keine nachgelagerten Bestätigungsstudien erforderlich wären .

Die klinischen Daten zeigen insbesondere in Subgruppen - etwa Patienten mit ischämischer Herzinsuffizienz und Rechtsherzversagen - eine potenzielle Verbesserung der Überlebensrate. Zudem wurden signifikante Reduktionen bei Komplikationen wie schweren Blutungen beobachtet. Diese Ergebnisse stützen die These eines differenzierten, zielgruppenspezifischen Therapieansatzes.

Darüber hinaus umfasst die Pipeline weitere Programme, etwa in der Behandlung chronischer Rückenschmerzen sowie entzündlicher Darmerkrankungen. Mehrere klinische Meilensteine werden bereits in den kommenden 12 bis 24 Monaten erwartet, darunter Studienstarts und wichtige Datenauswertungen .

Bewertung: Sum-of-the-Parts mit Aufwärtspotenzial

Die Bewertung von Mesoblast basiert aus Analystensicht maßgeblich auf einem Sum-of-the-Parts-Modell. Canaccord beziffert das Kursziel auf 3,23 australische Dollar, was über dem aktuellen Kursniveau liegt .

Dabei entfällt ein signifikanter Anteil des Unternehmenswertes auf die Pipeline. Während das bereits zugelassene Ryoncil-Geschäft mit rund 1,54 AUD pro Aktie bewertet wird, steuern die Pipelineprogramme weitere 1,69 AUD bei . In einer nicht risikoadjustierten Betrachtung liegt der potenzielle Wert sogar deutlich höher.

Auch Cantor Fitzgerald erwartet mittelfristig eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Auf Basis steigender Umsätze könnte das Unternehmen bereits in den kommenden Jahren den Übergang in die Gewinnzone schaffen, vorausgesetzt die Kommerzialisierung verläuft planmäßig.

Risiken bleiben bestehen

Trotz des positiven Gesamtbildes betonen Analysten auch die bestehenden Risiken. Dazu zählen insbesondere regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit der FDA-Zulassung, klinische Risiken bei laufenden Studien sowie potenzielle Herausforderungen in der Herstellung von Zelltherapien .

Hinzu kommt die aktuell hohe Kostenbasis: Im ersten Halbjahr 2026 lagen die operativen Ausgaben deutlich über den Erwartungen, insbesondere aufgrund gestiegener Forschungs- und Entwicklungskosten . Kurzfristig belastet dies die Margen, wird jedoch als notwendige Investition in zukünftiges Wachstum interpretiert.

Fazit

Die positive Analystensicht auf Mesoblast basiert auf einer klaren Investmentthese: Ein wachsendes kommerzielles Produkt trifft auf eine breit angelegte Pipeline mit mehreren potenziellen Werttreibern. Während kurzfristig höhere Kosten und regulatorische Fragen bestehen bleiben, sehen Experten vor allem im mittelfristigen Entwicklungspfad erhebliches Aufwärtspotenzial.

Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die anstehenden klinischen und regulatorischen Meilensteine erfolgreich erreicht - denn genau hier dürfte sich entscheiden, ob sich das von Analysten identifizierte Bewertungspotenzial tatsächlich realisieren lässt.

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Quellen:

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8