Mesoblast treibt späte Studie zu Rückenschmerzen voran, während kommerzielle Umsätze an Fahrt gewinnen

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Zelltherapie-Entwickler verbindet klinischen Meilenstein mit steigenden Produktverkäufen in den USA und verbesserter Finanzlage

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) hat die Patientenrekrutierung für eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie zu seiner experimentellen Therapie gegen chronische Rückenschmerzen abgeschlossen und erreicht damit einen wichtigen Entwicklungsschritt, während das Unternehmen gleichzeitig erste kommerzielle Dynamik mit seinem ersten zugelassenen Produkt aufbaut.

Das in Australien und den USA gelistete Biotechnologieunternehmen teilte mit, dass inzwischen mehr als 300 Patienten in die bestätigende Studie aufgenommen wurden, in der rexlemestrocel-L untersucht wird - eine zellbasierte Therapie, die auf Entzündungen im Zusammenhang mit degenerativen Bandscheibenerkrankungen abzielt. Mit dem Abschluss der Rekrutierung wird eine wesentliche operative Hürde genommen, und das Unternehmen bleibt auf Kurs, Mitte 2027 erste Ergebnisse (Top-Line-Daten) zu veröffentlichen. Eine mögliche Einreichung bei den US-Zulassungsbehörden wird später im selben Jahr erwartet.

Die randomisierte, placebokontrollierte Studie soll prüfen, ob eine einmalige Injektion der Therapie in die Bandscheibe im Vergleich zu einem Scheinverfahren die Schmerzen nach 12 Monaten signifikant reduzieren kann. Zu den sekundären Endpunkten gehören Verbesserungen der körperlichen Funktion sowie eine verringerte Abhängigkeit von Schmerzmitteln, einschließlich Opioiden.

Das Programm baut auf früheren klinischen Daten auf, die eine anhaltende Reduktion von Schmerzen und Opioidkonsum über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach der Behandlung gezeigt haben. Die aktuelle Studie soll diese Ergebnisse in einer größeren Patientengruppe unter strengeren regulatorischen Anforderungen bestätigen und die Grundlage für einen möglichen Zulassungsantrag (Biologics License Application) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA bilden.

Rexlemestrocel-L wurde bereits der Status einer "Regenerative Medicine Advanced Therapy" (RMAT) verliehen, was bei Erreichen der Studienziele ein beschleunigtes Prüfverfahren ermöglichen könnte. Die Therapie zielt darauf ab, die zugrunde liegenden entzündlichen Prozesse der Bandscheibendegeneration zu behandeln und positioniert sich damit als potenzielle Alternative zu herkömmlichen Schmerztherapien, die häufig auf Opioide oder invasive Eingriffe setzen.

Der klinische Fortschritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Mesoblast beginnt, eine kommerzielle Präsenz aufzubauen - nach der Markteinführung seines ersten zugelassenen Produkts Ryoncil in den USA, einer Stammzelltherapie für eine seltene pädiatrische Entzündungserkrankung. Laut den Halbjahreszahlen zum Dezember 2025 erzielte das Unternehmen in den sechs Monaten einen Gesamtumsatz von 51,3 Millionen US-Dollar, der überwiegend aus Produktverkäufen in Höhe von 48,7 Millionen US-Dollar stammte. Dies spiegelt die erste Marktaufnahme seit der Einführung im April 2025 wider, wobei die Nutzung in Behandlungszentren zunimmt und die Versicherungsdeckung ausgeweitet wird.

Der kommerzielle Rollout hat eine bedeutende Einnahmebasis geschaffen, um die laufende Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Mesoblast meldete im Berichtszeitraum Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 46,2 Millionen US-Dollar und unterstreicht damit die fortgesetzten Investitionen in Programme in der Spätphase, einschließlich der Rückenschmerzstudie. Auch die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen, da das Unternehmen seine kommerziellen Aktivitäten ausweitete.

Trotz des Umsatzwachstums blieb das Unternehmen defizitär und wies für das Halbjahr einen Nettoverlust von 40,2 Millionen US-Dollar aus, was die kapitalintensive Natur sowohl der klinischen Entwicklung als auch der Produkteinführungen im Biotechnologiesektor verdeutlicht. Allerdings waren die Bruttomargen von Ryoncil hoch, und das Management erklärte, dass die operative Entwicklung weitere Investitionen in die Pipeline unterstützen dürfte.

Mesoblast beendete den Dezember 2025 mit einem Kassenbestand von rund 130 Millionen US-Dollar und sicherte sich eine neue Kreditfazilität von bis zu 125 Millionen US-Dollar, die teurere Verbindlichkeiten ersetzt und die Liquidität stärkt. Zudem erwartet das Unternehmen weiterhin steigende Umsätze mit Ryoncil; für das Geschäftsjahr 2026 werden Erlöse zwischen 110 und 120 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Aus Investorensicht könnte die Kombination aus fortschreitenden Spätphasenprojekten und ersten kommerziellen Einnahmen dazu beitragen, das Risikoprofil des Unternehmens neu auszubalancieren. Insbesondere das Programm gegen chronische Rückenschmerzen adressiert einen großen Markt mit begrenzten krankheitsmodifizierenden Therapieoptionen und bietet damit erhebliches Wachstumspotenzial im Falle einer Zulassung.

Dennoch bestehen weiterhin Umsetzungsrisiken. Spätphasenstudien im Schmerzbereich sind häufig schwer reproduzierbar, und eine Zulassung hängt davon ab, konsistente und klinisch relevante Vorteile gegenüber Placebo nachzuweisen. Zudem reicht der Zeitplan bis zur möglichen Markteinführung bis ins Jahr 2027, sodass das Unternehmen kurzfristig auf die weitere Marktdurchdringung von Ryoncil und eine sorgfältige Kostenkontrolle angewiesen bleibt.

Chronische Rückenschmerzen im Zusammenhang mit degenerativen Bandscheibenerkrankungen betreffen allein in den USA Millionen von Patienten und stellen einen erheblichen adressierbaren Markt dar. Mesoblast ist der Ansicht, dass seine Therapie dazu beitragen könnte, den Einsatz von Opioiden zu reduzieren - ein zentrales Anliegen für Gesundheitssysteme und Regulierungsbehörden.

Mit Blick nach vorn wird der nächste wichtige Impuls die Veröffentlichung der Phase-3-Daten sein, sobald die Nachbeobachtung der Patienten abgeschlossen ist. Ein positives Ergebnis könnte den Weg für eine Zulassung ebnen und letztlich den Eintritt in ein großes, bislang unterversorgtes Therapiesegment ermöglichen. In der Zwischenzeit bleibt für Investoren entscheidend, inwieweit es dem Unternehmen gelingt, seine kommerziellen Umsätze zu steigern und gleichzeitig seine Entwicklungspipeline voranzutreiben.

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Quellen:

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20795029-mesoblast-achieves-patient-recruitment-target-pivotal-phase-3-trial-for-chronic-low-back-pain

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Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8