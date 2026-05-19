Mesoblast reduziert Mittelabfluss, während Umsätze mit Zelltherapien steigen und Pipeline Fortschritte macht

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Australisches Biotech-Unternehmen positioniert sich für breiteres internationales Wachstum, während die Stammzelltherapie im ersten Verkaufsjahr auf nahezu 100 Mio. US-Dollar Umsatz zusteuert

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) hat für das Märzquartal höhere Umsätze und einen deutlich reduzierten operativen Mittelabfluss gemeldet. Das australische Unternehmen für regenerative Medizin treibt zugleich die internationale Vermarktung seiner Stammzelltherapie-Plattform voran und entwickelt mehrere klinische Programme in späten Studienphasen weiter, die für globale Gesundheitsmärkte zunehmend relevant werden könnten.

Das in Melbourne ansässige Biotechnologieunternehmen, das sowohl an der ASX als auch an der Nasdaq notiert ist, erzielte im Märzquartal Nettoerlöse von 30,3 Mio. US-Dollar mit seiner von der FDA zugelassenen Therapie Ryoncil. Der Bruttoumsatz lag bei 35,3 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen erklärte zudem, dass sich die kumulierten Erlöse seit der Markteinführung inzwischen der Marke von 100 Mio. US-Dollar nähern. Dies deutet auf eine steigende Marktakzeptanz einer der ersten kommerziell zugelassenen mesenchymalen Stromazelltherapien in den USA hin.

Die Zahlen markieren einen weiteren wichtigen Schritt für Mesoblast, da Investoren zunehmend darauf achten, ob moderne Zelltherapien den Übergang von experimentellen Plattformen zu wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodellen schaffen können. Europa gilt dabei seit Jahren als strategisch bedeutender Markt für regenerative Medizin - unter anderem aufgrund starker Forschungsnetzwerke und einer steigenden Nachfrage nach Therapien gegen entzündliche und immunvermittelte Erkrankungen.

Mesoblast meldete zudem eine deutliche Verbesserung beim Cashflow. Der operative Mittelabfluss sank im Quartal auf 4,1 Mio. US-Dollar, unterstützt durch Kundenzahlungen von 34,6 Mio. US-Dollar sowie ein striktes Kostenmanagement. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 122 Mio. US-Dollar sowie über zusätzliche, bislang nicht genutzte Finanzierungslinien in Höhe von 50 Mio. US-Dollar.

Die verbesserte Finanzlage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Mesoblast die Entwicklung mehrerer Programme gegen entzündliche Erkrankungen beschleunigt. Im Berichtszeitraum schloss das Unternehmen die Patientenrekrutierung für seine zulassungsrelevante Phase-3-Studie mit rexlemestrocel-L zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen ab. Die Indikation betrifft weltweit Millionen Patienten und könnte bei positiven Studiendaten ein erhebliches kommerzielles Potenzial bieten.

Das Management sieht insbesondere chronisch-entzündliche Rückenschmerzen und Herzinsuffizienz als zentrale mittelfristige Wachstumstreiber. Parallel arbeitet das Unternehmen daran, die Einsatzgebiete von Ryoncil über die derzeitige Zulassung bei pädiatrischer steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung hinaus zu erweitern.

Nach Angaben von Mesoblast haben die US-Behörden grünes Licht für den Start einer Studie zur Ausweitung der Anwendung von Ryoncil auf erwachsene Patienten mit derselben Erkrankung gegeben. Die ersten Studienzentren sollen noch im laufenden Quartal aktiviert werden. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von der FDA die Genehmigung, direkt mit einer registrierungsrelevanten Studie zu Duchenne-Muskeldystrophie zu beginnen - einer seltenen genetischen Erkrankung, von der in den USA etwa 15.000 Kinder betroffen sind.

Für europäische Investoren dürfte diese Expansionsstrategie besonders interessant sein, da seltene Erkrankungen und innovative Biologika weiterhin zu den Prioritäten vieler europäischer Gesundheitssysteme und Regulierungsbehörden zählen. Mesoblast verfügt bereits über kommerzielle Partnerschaften in Europa, Japan und China und hebt sich damit von zahlreichen kleineren Biotech-Unternehmen mit regional begrenzter Präsenz ab.

Im Rahmen seines ersten Research-&-Development-Tages in New York stellte Mesoblast zudem Pläne für die nächste Generation gentechnisch optimierter Zelltherapien vor. Im Fokus stand dabei die exklusive weltweite Lizenzierung einer CAR-Technologieplattform (Chimeric Antigen Receptor), die die Präzision und Wirksamkeit mesenchymaler Stromazellprodukte verbessern soll.

Nach Einschätzung des Unternehmens könnte die Technologie zukünftige Programme gegen Colitis ulcerosa, Morbus Crohn sowie Autoimmunerkrankungen wie Lupusnephritis stärken. Der Ansatz spiegelt einen breiteren Branchentrend wider, bei dem Zelltherapien zunehmend mit immunologischen Technologien kombiniert werden, die bislang vor allem aus der Krebsmedizin bekannt sind.

Mesoblast betont zudem den strategischen Wert seines geistigen Eigentums. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben weltweit über mehr als 1.000 erteilte Patente beziehungsweise Patentanmeldungen, deren Schutz in wichtigen Märkten bis mindestens 2044 reicht.

Mesoblast trägt weiterhin erhebliche Finanzierungsverpflichtungen, darunter eine Kreditfazilität über 105 Mio. US-Dollar sowie ältere Darlehensvereinbarungen, die an zukünftige Produktumsätze gekoppelt sind. Der rückläufige Mittelabfluss und die steigenden Produktumsätze könnten jedoch dazu beitragen, kurzfristige Finanzierungsbedenken zu entschärfen.

Mit zunehmender kommerzieller Dynamik rund um Ryoncil und mehreren wichtigen klinischen Meilensteinen in Sichtweite positioniert sich Mesoblast zunehmend als einer der etablierten Akteure im globalen Markt für Zelltherapien. Für Investoren dürfte nun entscheidend sein, ob das Unternehmen seine wissenschaftliche Führungsposition in nachhaltiges internationales Umsatzwachstum und weitere regulatorische Zulassungen in größeren Krankheitsmärkten umwandeln kann.

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Quellen:

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03084645-3A692331&v=undefined

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Enthaltene Werte: AU000000MSB8