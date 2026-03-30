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WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G
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30.03.26 | 07:57
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
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NEL ASA 5-Tage-Chart
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0,1900,19107:57
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zukunftsbilanzen.de
30.03.2026 06:46 Uhr
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Verdopplungschance fürs Depot: Zwischen dem Nordex-Druck, der Nel ASA-Hoffnung und dem RE Royalties-Geheimtipp.

Der Markt für grüne Energien ist derzeit ein regelrechtes Schlachtfeld. Auf der einen Seite stehen die etablierten großen Firmen, die sich um die Margen im globalen Wettbewerb herumschlagen. Auf der anderen Seite lauern innovative kleinere Unternehmen, die das Spiel komplett neu definieren. Viele Anleger fragen sich daher, ob sie z. B. auf die bewährte Windkraft von Nordex setzen sollen, oder ob der Wasserstoff-Traum von Nel ASA der richtige Weg zum Reichtum ist. Vielleicht liegt aber auch die wahre Chance ganz woanders, abseits der "normalen Pfade". RE Royalties zeigt z. B. gerade eindrucksvoll, wie man mit einem klugen Modell den Markt von hinten aufrollt. Während die Großen noch nach ihrer Form suchen, hat sich dieser Wert in den letzten Wochen schnell mal verdoppelt. In diesem Bericht analysieren wir, warum genau jetzt der Moment für eine strategische Entscheidung gekommen ist. Wir schauen tief in die Bilanzen und die brandaktuellen News der letzten Tage. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche Aktie(n) Ihr Depot demnächst wirklich nach vorne bringen könnte(n).

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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