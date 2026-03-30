NICHT NUR GOLD: DAS TEAM HINTER A2 GOLD BAUT JETZT DEN NÄCHSTEN ANTIMON-GEWINNER

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Gold steigt nicht allein. Es zieht Kapital an. Und Kapital folgt nicht nur Rohstoffen - es folgt Execution.

Dieser Artikel wird im Auftrag A2 GOLD CORP. veröffentlicht.

WILLKOMMEN ZURÜCK, LIEBE LESER -

während Gold sich stabil um $4.625 je Unze hält und der Bullenmarkt intakt bleibt, passiert im Hintergrund etwas viel Entscheidenderes:

Der Markt beginnt zu unterscheiden.

Zwischen:

Geschichten

und

und Unternehmen, die liefern

Zwischen:

Exploration

und

und Wertaufbau

Und genau hier beginnt sich A2 Gold (WKN: A41HQ8 | Symbol: RR7) abzusetzen.

WARUM DER MARKT JETZT AUF DAS TEAM SCHAUT

In jedem Rohstoffzyklus passiert das Gleiche:

Am Anfang zählt die Story.

Am Ende zählt das Team.

Die größten Gewinner entstehen nicht nur durch Geologie - sondern durch:

Timing

Kapitaldisziplin

Umsetzung

Und genau das ist der Unterschied.

DAS IST KEIN JUNIOR-TEAM

A2 Gold wird nicht von Promotern geführt.

Sondern von Leuten, die bereits:

Unternehmen aufgebaut

Projekte entwickelt

Kapitalzyklen durchlaufen

haben.

Norm Pitcher (Chairman)

Ehemaliger Präsident von Eldorado Gold.

Ehemaliger CEO von Mirasol Resources.

Geologe. Builder. Entscheider.

Peter Gianulis (CEO)

Ex-Salomon Brothers Hedge Fund Partner.

Über 20 Jahre Erfahrung.

Mehrere erfolgreiche Exits.

Das ist keine Kombination, die man oft in dieser Phase sieht.

Das ist:

Kapitalmarkt + Geologie + Execution

JETZT KOMMT DER WICHTIGSTE PUNKT: TIMING

Ein gutes Team reicht nicht.

Es muss im richtigen Moment agieren.

Und genau das passiert jetzt.

Während viele Juniors noch überlegen, macht A2 Gold:

30.000 Meter Bohrprogramm (läuft bereits)

(läuft bereits) $5,8 Mio. Cash aufgenommen

Keine Verwässerung

Zweites Distrikt-Projekt gesichert

Das ist kein Zufall.

Das ist strategische Geschwindigkeit.

UND DANN KOMMT DER GAMECHANGER: ANTIMON

Jetzt wird es interessant.

Denn das Team hat nicht einfach nur ein zweites Projekt gekauft.

Es hat die Story erweitert.

Das Taylor-Projekt bringt:

Gold

Silber

Und vor allem: ANTIMON

Und genau hier müssen wir kurz stoppen.

WER SICH ERINNERT, VERSTEHT DIESE CHANCE

Wir haben das schon einmal gesehen.

Antimony Resources:

Start bei $0,08

Hoch über $1,20

+1500% Performance

Warum?

Weil der Markt zu spät verstanden hat:

Antimon ist kein Nebenmetall

Es ist ein kritischer Rohstoff

ANTIMON = STRATEGISCHER ENGPAß

Antimon wird verwendet für:

Munition

Militärische Legierungen

Energiesysteme

Industrieanwendungen

Und das Problem?

China kontrolliert den Großteil der globalen Versorgung.

Das bedeutet:

Der Westen ist abhängig

Die USA reagieren

Projekte außerhalb Chinas werden strategisch

Das ist genau die Art von Setup, die explosive Moves auslöst.

UND JETZT LIEGT DAS BEI A2 GOLD

Das Taylor-Projekt zeigt:

Historische Gehalte bis 76% Antimon

Bohrungen: 7,01% über 4,3 m 4,61% über 4,6 m

Oberflächenproben bis 21,6%

Mehrere Kilometer Anomalie

Das ist kein Zufallsfund.

Das ist ein Distrikt-System.

Viele hätten dieses Projekt gesehen.

Nur wenige hätten es verstanden.

Und noch weniger hätten es jetzt gekauft.

Das ist der Unterschied.

Das Team erkennt:

Makrotrends

Supply-Chain-Probleme

Bewertungs-Lücken

Und handelt bevor der Markt es tut.

A2 GOLD (WKN: A41HQ8 | Symbol: RR7) IST JETZT ETWAS ANDERES

Vorher:

Gold-Explorer

Ein Projekt

Jetzt:

Multi-Asset Plattform

~230 km² in Nevada

Gold + Silber + Antimon

Zwei Distrikte

Voll finanziert

Das ist eine andere Kategorie.

DER MARKT BEGINNT ES ZU SEHEN

Aktie von $0,20 → $1,46

Aktuell ~ $0,85

Kurzfristig wieder Momentum

Das ist keine Übertreibung.

Das ist:

Erste Neubewertung

Noch nicht abgeschlossen

FAZIT

In diesem Markt gewinnt nicht, wer die beste Story erzählt.

Sondern wer:

Früh erkennt

Schnell handelt

Und konsequent umsetzt

A2 Gold macht genau das.

Vom Gold-Explorer…

Zum Distrikt-Builder…

Zum Player im kritischen Rohstoff-Markt.

Und genau dort entstehen die größten Moves.

Die Frage ist nicht, ob der Markt reagiert.

Die Frage ist:

Wie weit diese Geschichte noch laufen kann.

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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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