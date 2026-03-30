Granges-Paccot - Die Freiburger Energieversorgerin Groupe E hat im vergangenen Geschäftsjahr trotz tieferem Umsatz mehr Gewinn erwirtschaftet. In den kommenden Jahren will das Unternehmen viel Geld investieren, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Der Umsatz sank 2025 um 18 Prozent auf 864 Millionen Franken, wie die Groupe E am Montag mitteilte. Begründet wird der Rückgang mit tieferen Strom- und Gastarifen sowie einer strategischen Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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