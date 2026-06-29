Freiburg - Der Freiburger Energieversorger Groupe E verschlankt seine Strukturen. In diesem Zuge werden bis Anfang 2027 weitere Stellen abgebaut. Per 1. Januar 2027 werde die Unternehmensstruktur vereinfacht, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die neue Struktur gliedere sich in eine Geschäftsleitung, drei operative Direktionen - Energie, Stromverteilung und Energielösungen - sowie zwei bereichsübergreifende Direktionen für Governance und Kommunikation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab