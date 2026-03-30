Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.
Antimon: sicherheitsrelevanter Spezialrohstoff mit politischem Rückenwind; ATMY verfügt über ein vielversprechendes Projekt
Die Gesellschaft verfügt mit dem in 2025 erworbenen Bald-Hill-Projekt über ein umfangreiches, potenzielles Antimonvorkommen in der bergbaufreundlichen Region New Brunswick. Die im Rahmen der Explorationsprogramme 2024/2025 veröffentlichten Bohrergebnisse bestätigen signifikante Antimonmineralisierungen mit durchschnittlichen Gehalten im Bereich von 3 % bis 4 % Sb sowie hochgradige Abschnitte von teilweise über 30 % Sb. Gemäß dem 43-101 Technical Report liegt das Explorationspotenzial in einer Bandbreite von 69,99 kT bis 92,78 kT (3,0 % Sb) bzw. 93,33 kT bis 123,71 kT (4,0 % Sb). Die Hauptzone ist sowohl horizontal als auch vertikal weiterhin offen, wodurch zusätzliches Explorationspotenzial besteht. Parallel dazu wurden mit "Bald Hill South" und der "Marcus Zone" weitere Zielgebiete definiert, die das mögliche Vorkommen erheblich erweitern würden.
Das Projekt befindet sich derzeit im Explorationsstadium. Eine NI-43-101-konforme Mineralressource liegt noch nicht vor, bislang wurde lediglich ein Explorationsziel definiert. Mit dem laufenden Bohrprogramm, das insgesamt rund 10.000 Meter umfassen soll, soll die geologische Kontinuität bestätigt und perspektivisch die Grundlage für eine erste Ressourcenschätzung geschaffen werden. Damit steht das Unternehmen vor einem zentralen Werttreiber, da der Übergang von einem Exploration Target zu einer Inferred Resource typischerweise mit einer signifikanten Reduzierung des geologischen Risikos einhergeht.
Nach den zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen verfügt Antimony Resources Corp. über ausreichende Mittel zur Durchführung des aktuellen Bohrprogramms. Im Dezember 2025 wurde der Abschluss einer großen Finanzierungsrunde bekannt gegeben, durch die der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös in Höhe von 8,70 Mio. CAD zugeflossen ist.
Im Rahmen einer Peer-Group-Bewertung haben wir einen fairen Wert von 3,00 CAD (1,90 EUR bei 1,00 CAD = 0,63 EUR; 23.03.26; 8:37 UTC) je Aktie ermittelt. Angesichts des damit vorhandenen Upsidepotenzials starten wir unsere Coverage zur Antimony Resources Corp. mit dem Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260330_Antimony_IC
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
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Fertigstellungsdatum: 30.03.2026 (08:16 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 30.03.2026 (10:00 Uhr)
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