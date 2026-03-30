Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG



30.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp. Unternehmen: Antimony Resources Corp. ISIN: CA0369271014 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3.00 CAD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Antimon: sicherheitsrelevanter Spezialrohstoff mit politischem Rückenwind; ATMY verfügt über ein vielversprechendes Projekt



Antimon ist ein strategisch bedeutendes Halbmetall, das vor allem als Legierungs- und Zusatzstoff verwendet wird. Der Großteil der weltweiten Nachfrage entfällt auf die Verwendung in Flammschutzmitteln, insbesondere in Kunststoffen, Textilien und elektronischen Komponenten. Darüber hinaus findet Antimon Anwendung in der Batterieindustrie (unter anderem zur Härtung von Bleilegierungen), in Spezialgläsern, in der Photovoltaik sowie in verschiedenen militärischen und High-Tech-Anwendungen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften, insbesondere seiner Hitzebeständigkeit und seiner stabilisierenden Wirkung, ist Antimon in zahlreichen sicherheitsrelevanten Produkten schwer substituierbar.



Das Marktumfeld für Antimon ist strukturell angespannt. Die globale Produktion ist stark auf wenige Länder konzentriert, insbesondere auf China, Russland und Tadschikistan. Dadurch ist die Preisentwicklung stark angebotsgetrieben. Folglich hatte die Einführung von Exportkontrollen durch den mit Abstand wichtigsten Produzenten China und der daraus resultierende starke Produktionsrückgang einen starken Preisanstieg zur Folge. In der Spitze hat sich der Antimonpreis gegenüber dem Jahr 2020 nahezu versechsfacht, von zuvor rund 10.000 USD pro Tonne auf 60.000 USD pro Tonne. Aufgrund der hohen strategischen Bedeutung dieses Rohstoffs wurde Antimon sowohl in den USA als auch in der EU als kritischer bzw. strategischer Rohstoff eingestuft, wodurch sich die geopolitische und industriepolitische Relevanz westlicher Förderprojekte deutlich erhöht.



Die Gesellschaft verfügt mit dem in 2025 erworbenen Bald-Hill-Projekt über ein umfangreiches, potenzielles Antimonvorkommen in der bergbaufreundlichen Region New Brunswick. Die im Rahmen der Explorationsprogramme 2024/2025 veröffentlichten Bohrergebnisse bestätigen signifikante Antimonmineralisierungen mit durchschnittlichen Gehalten im Bereich von 3 % bis 4 % Sb sowie hochgradige Abschnitte von teilweise über 30 % Sb. Gemäß dem 43-101 Technical Report liegt das Explorationspotenzial in einer Bandbreite von 69,99 kT bis 92,78 kT (3,0 % Sb) bzw. 93,33 kT bis 123,71 kT (4,0 % Sb). Die Hauptzone ist sowohl horizontal als auch vertikal weiterhin offen, wodurch zusätzliches Explorationspotenzial besteht. Parallel dazu wurden mit "Bald Hill South" und der "Marcus Zone" weitere Zielgebiete definiert, die das mögliche Vorkommen erheblich erweitern würden.



Das Projekt befindet sich derzeit im Explorationsstadium. Eine NI-43-101-konforme Mineralressource liegt noch nicht vor, bislang wurde lediglich ein Explorationsziel definiert. Mit dem laufenden Bohrprogramm, das insgesamt rund 10.000 Meter umfassen soll, soll die geologische Kontinuität bestätigt und perspektivisch die Grundlage für eine erste Ressourcenschätzung geschaffen werden. Damit steht das Unternehmen vor einem zentralen Werttreiber, da der Übergang von einem Exploration Target zu einer Inferred Resource typischerweise mit einer signifikanten Reduzierung des geologischen Risikos einhergeht.



Nach den zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen verfügt Antimony Resources Corp. über ausreichende Mittel zur Durchführung des aktuellen Bohrprogramms. Im Dezember 2025 wurde der Abschluss einer großen Finanzierungsrunde bekannt gegeben, durch die der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös in Höhe von 8,70 Mio. CAD zugeflossen ist.



Im Rahmen einer Peer-Group-Bewertung haben wir einen fairen Wert von 3,00 CAD (1,90 EUR bei 1,00 CAD = 0,63 EUR; 23.03.26; 8:37 UTC) je Aktie ermittelt. Angesichts des damit vorhandenen Upsidepotenzials starten wir unsere Coverage zur Antimony Resources Corp. mit dem Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260330_Antimony_IC



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Fertigstellungsdatum: 30.03.2026 (08:16 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 30.03.2026 (10:00 Uhr)



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