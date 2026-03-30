Vor der Bayer-Aktie liegen einige wichtige Wochen, in denen sich viel für den Konzern entscheiden dürfte. Das sagen die Experten und das müssen Anleger jetzt wissen. Die Aktie von Bayer hat sich zuletzt nach dem deutlichen Abverkauf der vergangenen Wochen stabilisieren können. Nun stehen für den DAX-Konzern aber noch wichtigere Ereignisse an, wie die britische Investmentbank Barclays in einer Studie beleuchtete. Wochen der Entscheidung für die Bayer-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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