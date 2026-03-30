FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der zuletzt kräftig erholte Zuckerpreis hat am Montag für Käufe von Südzucker-Aktien gesorgt. Um 6,4 Prozent auf 11,17 Euro ging es mit den Papieren aufwärts. Sie erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juli vergangenen Jahres.

Der Zucker-Future in London hat sich jüngst deutlich erholt. Seit dem Tief Mitte Februar bei 13,34 US-Dollar ging es um gut 20 Prozent nach oben. Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres ließ der Preis für den Mai-Kontrakt die Marke von 16 US-Dollar hinter sich.

"Der Zuckerpreis profitiert von gestiegenem Ölpreis", schrieb jüngst Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. In der vorvergangenen Woche habe der Zuckerpreis mit zehn Prozent die stärkste Woche seit eineinhalb Jahren erlebt. Hintergrund sei, dass bei einem steigenden Ölpreis die Beimischung von Ethanol lukrativer werde. Zuckerexporteure wie Indien und womöglich auch Thailand könnten diesen Weg gehen, womit sich das Exportangebot zumindest kurzfristig verringern könnte./bek/nas





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