Die Aktie von Südzucker AG springt am Montag um über +8% nach oben und erreicht ein Mehrmonatshoch. Auslöser ist eine kräftige Erholung beim Zuckerpreis. Startet der lange gebeutelte Agrarwert jetzt durch? Zuckerpreis zieht kräftig an Nach langer Durststrecke sorgt ausgerechnet der Rohstoffmarkt für neue Hoffnung bei Südzucker. Der Zuckerpreis hat zuletzt deutlich angezogen und damit auch die Aktie beflügelt. Der in London gehandelte Zucker-Future ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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