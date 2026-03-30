123fahrschule SE liefert gleich mehrere starke Signale an den Kapitalmarkt: Eine überzeichnete Kapitalerhöhung, ein CEO, der selbst kräftig nachlegt - und ein politischer Rückenwind, der die gesamte Branche verändern könnte. Für Anleger entsteht daraus eine hochspannende Wachstumsstory mit disruptivem Potenzial. Kapitalerhöhung ein voller Erfolg - starkes Vertrauen der Investoren In einem aktuell schwierigen Marktumfeld setzt 123fahrschule ein Ausrufezeichen. Die Barkapitalerhöhung über rund 1 Mio. Euro wurde erfolgreich platziert - und war sogar überzeichnet. Sowohl bestehende Aktionäre als auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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